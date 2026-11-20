Crystal Palace, el club de Darío Osorio, visita a Coventry City este sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas de Chile en el Coventry Building Society Arena, por la fecha 11 de la Premier League. En Chile se puede ver por streaming en Disney+ Premium, según la guía de futbolenvivochile.com.

Es el estreno de Thomas Frank en la banca del Palace y un duelo directo en la parte baja: el equipo londinense es último y Coventry, 17°, le saca apenas dos puntos, justo por encima de la zona de descenso.

Horario, estadio y transmisión de Coventry vs Crystal Palace

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 12:00 horas de Chile.

12:00 horas de Chile. Estadio: Coventry Building Society Arena, Coventry.

Coventry Building Society Arena, Coventry. Competencia: fecha 11 de la Premier League.

fecha 11 de la Premier League. Streaming: Disney+ Premium.

¿Cómo llegan Coventry y Crystal Palace?

Crystal Palace es 20° con siete puntos en diez partidos: dos triunfos, un empate y siete derrotas, con 10 goles a favor y 24 en contra, según la tabla de ESPN. Llega con cuatro derrotas seguidas: 5-0 ante Brighton, 0-2 con Newcastle, 2-0 ante Tottenham y 1-3 con Liverpool.

Coventry es 17° con nueve puntos, producto de tres triunfos y siete derrotas. En sus últimos cinco partidos alternó: goleó 4-1 a Newcastle y venció 3-1 a Sunderland, pero cayó 3-1 ante Tottenham, 0-1 con Fulham y 3-1 ante Everton.

Osorio y la oportunidad del nuevo técnico

El chileno llegó en septiembre a préstamo desde el Midtjylland, pero con Pierre Sage fue alternativa desde el banco: cuatro partidos en la Premier, ninguno como titular, y 71 minutos, según los registros de FotMob que repasamos cuando Frank asumió en el Palace.

El danés firmó hasta junio de 2029 y debuta justamente en Coventry. Su gran carta de presentación es Brentford, al que dirigió entre 2018 y 2025 y llevó a la Premier League en 2021. Para Osorio, el cambio de técnico abre una puerta que con Sage estuvo casi cerrada. El resto de los chilenos en el extranjero está en nuestra sección.

Tras visitar a Coventry, el Palace seguirá su pelea por salir del fondo de la tabla en una temporada en la que necesita sumar con urgencia.