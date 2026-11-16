Datos Clave Nuevo DT: Crystal Palace oficializó este lunes al danés Thomas Frank, con contrato hasta junio de 2029. El chileno: Darío Osorio suma cuatro partidos en la Premier League, ninguno como titular, y 71 minutos, según FotMob. El estreno: Frank debutará el sábado 21 de noviembre, como visitante ante Coventry City.

Darío Osorio ya sabe quién será su técnico en Inglaterra. Crystal Palace anunció este lunes 16 de noviembre la llegada del danés Thomas Frank, de 53 años, que firmó hasta junio de 2029 y reemplazará al francés Pierre Sage, despedido la semana pasada por los malos resultados.

El nombramiento confirma lo que se anticipaba cuando Palace despidió a Sage, como contamos en la nota sobre la salida del francés. Ahora la pregunta para los hinchas chilenos es qué lugar tendrá Osorio en el nuevo ciclo.

Un club último y un técnico con pasado en Brentford

Frank llega a un equipo en crisis. Palace es último de la Premier League con siete puntos en diez partidos, producto de dos triunfos, un empate y siete derrotas, según Cooperativa.

El danés vuelve a dirigir tras su salida de Tottenham en febrero, después de una etapa de ocho meses marcada por los malos resultados. Su gran carta es Brentford: lo dirigió entre 2018 y 2025, lo llevó a la Premier en 2021 y lo consolidó en la máxima categoría. Su estreno será el sábado 21 de noviembre, como visitante ante Coventry City.

Lo que hizo Osorio con Sage

El delantero chileno llegó a Londres a comienzos de septiembre con buenos números en Dinamarca: en el Midtjylland había sumado 25 goles y 17 asistencias en 121 partidos, según los registros de FotMob. En Palace, sin embargo, su papel fue el de alternativa desde el banco.

Estos son sus números en Inglaterra, según FotMob:

Premier League: cuatro partidos, ninguno como titular, 71 minutos, sin goles ni asistencias.

cuatro partidos, ninguno como titular, 71 minutos, sin goles ni asistencias. Todas las competencias: nueve partidos con Palace, sin goles ni asistencias.

nueve partidos con Palace, sin goles ni asistencias. Sus mayores minutos: 77 ante Fulham por la Copa de la Liga inglesa, el 28 de octubre.

77 ante Fulham por la Copa de la Liga inglesa, el 28 de octubre. En el cierre de Sage: 27 minutos ante Newcastle, 13 ante Tottenham, 15 ante Hoffenheim por la Europa League y 30 ante Liverpool, en la última derrota del francés.

En La Roja, otra historia

El contraste aparece con la selección. Desde fines de septiembre, Osorio jugó 330 minutos en los cuatro amistosos de La Roja: 76 ante Canadá, 90 ante Estados Unidos, 84 ante México, partido en el que dio una asistencia, y 80 en la derrota 1-0 ante Colombia en Cali. Es decir, en dos meses sumó con Chile más del cuádruple de los minutos que tiene en la Premier.

Las notas de FotMob también marcan la diferencia: 7,3 ante Canadá, 7,9 ante Estados Unidos y 7,5 ante México, contra registros entre 5,8 y 7,1 en sus apariciones con Palace.

Qué significa para Osorio

Esta es nuestra lectura, basada en sus números: para un jugador que no fue titular ni una vez en la Premier con Sage, el cambio de técnico es la mejor noticia posible, porque todos parten de cero. El dato de la selección muestra que Osorio llega con ritmo: con Nicolás Córdova jugó al menos 76 minutos en cada uno de los cuatro amistosos. El desafío es convencer a Frank en las primeras semanas, con Palace obligado a sumar para salir del fondo y sin mucho margen para probar.

Lo que viene: La Roja enfrenta a Colombia este martes a las 20:00 horas en el Monumental y, el sábado 21, Frank se estrena en el banco de Palace ante Coventry City.