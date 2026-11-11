Datos Clave Interés: Según DSports Radio de Argentina, River Plate tiene a Erick Pulgar entre sus candidatos para el mediocampo de 2027. Contrato: El volante renovó con Flamengo hasta diciembre de 2029, con una cláusula de salida de US$10 millones. Presente: Es titular en el líder del Brasileirao: 22 partidos como titular en 24 apariciones esta temporada.

Erick Pulgar apareció en el radar de River Plate. Según informó DSports Radio de Argentina, el volante chileno está entre los nombres que baraja la dirigencia millonaria para reforzar la mitad de la cancha en la temporada 2027.

No es el único. El mismo medio mencionó a Rodrigo Garro, de Corinthians, y según TyC Sports en la lista también figuran Guido Rodríguez (Valencia), Santiago Longo (Belgrano) y Exequiel Palacios, compañero de Marcelino Núñez en el Ipswich Town.

Un contrato recién firmado y una cláusula de US$10 millones

El interés llega poco después de que Pulgar extendiera su vínculo con Flamengo hasta diciembre de 2029. Con esa renovación, el club carioca subió su cláusula de salida a US$10 millones y el sueldo del chileno aumentó a US$3,6 millones al año.

Esa es la vara que tendría que superar cualquier interesado. Y no hay una oferta conocida: por ahora, River solo lo tiene en carpeta.

Qué hace Pulgar en el líder del Brasileirao

El presente del antofagastino explica por qué Flamengo lo blindó. Según las estadísticas de FotMob, en el Brasileirao 2026 suma 24 partidos, 22 de ellos como titular, con 1.851 minutos, dos goles y una nota promedio de 7,17. Flamengo lidera la tabla con 76 puntos tras 34 fechas, tres más que Palmeiras.

En los últimos dos meses casi no ha salido: jugó los 90 minutos en siete de sus últimos nueve partidos y fue titular en las dos semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes, que el Mengao perdió en penales. El costo de ese rol también se ve en las tarjetas: ocho amarillas y una roja en la liga.

Desde su llegada en julio de 2022, Pulgar acumula 178 partidos con Flamengo, con seis goles y nueve asistencias, y ganó con el club dos Copas Libertadores (2022 y 2025), el Brasileirao 2025 y dos Copas de Brasil (2022 y 2024).

Qué significa para Pulgar

Esta es nuestra lectura, a partir de esos datos: el interés de River dice más sobre la búsqueda del club argentino, que maneja al menos cinco nombres, que sobre una salida inminente del chileno. Flamengo acaba de atarlo hasta 2029, le subió el sueldo y lo usa como titular casi fijo en el equipo que pelea el título.

Para que la opción avance tendría que cambiar una de esas piezas: que Flamengo quiera vender o que el jugador, que cumplirá 33 años en enero, prefiera un nuevo desafío. Por ahora, su prioridad es cerrar el Brasileirao, donde el Mengao defiende tres puntos de ventaja en las últimas fechas.