Datos Clave Resultado: Liverpool venció 3-0 a Crystal Palace en Selhurst Park, con goles de Mac Allister, Wirtz e Isak. Osorio: El chileno ingresó a los 60 minutos, por Quinten Timber, con el partido 0-2. Tabla: Palace llegaba con 7 puntos, en la pelea por salir de la zona de descenso, y Liverpool con 15.

Darío Osorio ingresó a los 60 minutos, pero Crystal Palace no pudo evitar la derrota: cayó 0-3 ante Liverpool este domingo 8 de noviembre en Selhurst Park, por la décima fecha de la Premier League.

Los goles que ordenaron el partido

Según el registro del club, Alexis Mac Allister abrió la cuenta de cabeza a los 40 minutos, tras un tiro libre de Dominik Szoboszlai. Florian Wirtz amplió a los 54 y Alexander Isak cerró el marcador a los 89, con asistencia del propio Wirtz.

Osorio entró por el neerlandés Quinten Timber cuando el partido ya estaba 0-2 y jugó el último tramo, con un tercer gol en contra casi al final. Las estadísticas del club muestran un partido más parejo en el balance: Palace tuvo 54% de posesión y 17 remates, contra 20 de Liverpool.

Cuánto jugó el chileno frente a sus últimas apariciones

El ingreso a los 60 minutos es más temprano que los de las dos fechas anteriores, según contamos en nuestras notas: entró a los 77 ante el Tottenham y a los 75 en el empate 1-1 con Hoffenheim, por la Europa League. En ese último partido, según Cooperativa, participó en la jugada del gol del empate.

Palace llegaba a este duelo con 7 puntos y buscando salir de la zona de descenso, mientras que Liverpool sumaba 15, según la información previa de Cooperativa. Con el resultado, Liverpool llega a 18 y Palace se queda sin sumar.

Qué significa para Osorio

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Osorio sigue siendo una variante desde el banco, aunque su ingreso fue más temprano que en las dos fechas anteriores. Pero no tuvo el contexto de un partido abierto: entró con el marcador en contra y sin margen para cambiar el rumbo.

La próxima cita del chileno con Crystal Palace será en el siguiente compromiso del equipo, cuya fecha no estaba confirmada en las fuentes que revisamos. En Al Aire Libre te contaremos cuánto juega y cómo le va.