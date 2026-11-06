Datos Clave Novedad: Flamengo negocia una línea de productos con la imagen de Erick Pulgar, según Extra, del grupo O Globo. Contrato: Vigente hasta diciembre de 2029, con un sueldo de US$300 mil mensuales, según se informó. Idea en estudio: Una figura de acción con la camiseta 5, como las de Arrascaeta y Gabigol.

Erick Pulgar ya no es solo titular en Flamengo: el club brasileño empezó a explotar su imagen. Según el diario Extra, del holding O Globo, los directivos negocian el lanzamiento de una línea de productos con el rostro del volante chileno, con ingresos repartidos entre el club y el jugador. Así lo reportó este viernes 6 de noviembre La Tercera.

De “un fracaso” a una estrella en cuatro años

El antofagastino llegó a Río de Janeiro en agosto de 2022 y tuvo un comienzo lento. El director deportivo José Boto lo recordó al anunciar la renovación: “Miren lo que ha ocurrido con Pulgar, de quien hoy todos aquí escriben cosas maravillosas, con razón justa razón. Ahora es una estrella, pero llegó siendo un fracaso”, en declaraciones traducidas por Al Aire Libre.

Hoy, según La Tercera, Pulgar es titular indiscutible, pese a la llegada de Saúl Ñíguez y Jorginho, en el actual campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores. El club también produjo un video humorístico con él y los hinchas desplegaron una pancarta suya en las gradas del Maracaná.

Lo que se sabe de la línea de productos

Entre las opciones que maneja el club está una figura de acción con la camiseta número 5, como ya se hizo con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y con Gabigol, además de otros artículos que se venderían en el Maracaná y en las tiendas del Flamengo. Es una negociación en curso: el club no ha anunciado nada oficial.

El contexto ayuda a medir el tamaño del negocio. Flamengo tiene más de 45 millones de hinchas solo en Brasil, según las últimas encuestas citadas por La Tercera, y la idea es usar también sus plataformas digitales para potenciar la marca del chileno.

Contrato hasta 2029 y la palabra de Jardim

La renovación llegó hace un par de meses: Pulgar se comprometió hasta diciembre de 2029 con un salario mensual de US$300 mil, entre los más altos del plantel. Ya contamos en Al Aire Libre la cláusula de US$10 millones de ese vínculo.

El técnico portugués Leonardo Jardim fue más lejos en conferencia de prensa: “Más que simplemente renovar el contrato del jugador, fui yo quien convenció al club para que lo hiciera”. La frase también es traducida por Al Aire Libre. Según La Tercera, el volante de 32 años rechazó además ofertas durante el último mercado, entre ellas una de Neom de Arabia Saudita, y el exentrenador Filipe Luís había intentado llevarlo al Monaco.

Nuestra lectura: un ídolo que ahora es también marca

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: los clubes grandes de Brasil convierten en producto a los jugadores en quienes ven identificación con la hinchada, y la lista de nombres citada, con Arrascaeta y Gabigol, ubica a Pulgar en ese grupo. Que el director deportivo lo use como ejemplo de paciencia con los refuerzos muestra además que el club lo considera un caso de éxito, no solo de rendimiento.

Lo próximo será ver si el club oficializa la línea de productos y cuándo saldría a la venta. Para seguir al volante, puedes revisar la cobertura de Erick Pulgar en nuestro sitio.