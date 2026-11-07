Datos Clave Hoy: Alexis Sánchez cierra la MLS con CF Montreal (18:00 horas) y la Liga de Primera juega dos partidos de la fecha 27. Canales: TNT Sports y su señal en HBO Max para la Liga; Apple TV, vía MLS Season Pass, para Montreal. Mañana: Colo Colo puede ser campeón en Chillán, domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.

Este sábado 7 de noviembre el fútbol que más interesa a los hinchas chilenos tiene tres citas: Deportes La Serena recibe a Palestino a las 15:00 horas, Everton juega con Deportes Concepción a las 17:30 y Alexis Sánchez cierra la fase regular de la MLS con CF Montreal a las 18:00. Todos los horarios son de Chile.

Deportes La Serena vs Palestino: arranca la fecha 27

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: La Portada, La Serena.

La Portada, La Serena. Árbitro: José Cabero, según la designación de la ANFP.

José Cabero, según la designación de la ANFP. Transmisión en Chile: TNT Sports, por cable y en HBO Max, según la programación de la cadena.

Es el primero de los ocho partidos de la fecha 27 de la Liga de Primera. Los otros seis se juegan mañana domingo, con el título de Colo Colo en juego en Chillán.

Everton vs Deportes Concepción, cierre del sábado en Sausalito

Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

Sausalito, Viña del Mar. Árbitro: Nicolás Gamboa.

Nicolás Gamboa. Transmisión en Chile: TNT Sports, por cable y en HBO Max.

Puedes revisar horario y canal de cada duelo en nuestras guías de La Serena vs Palestino y Everton vs Deportes Concepción.

Alexis Sánchez y CF Montreal ante Vancouver, solo por streaming

Hora: 18:00 horas (Chile), 21:00 GMT.

18:00 horas (Chile), 21:00 GMT. Estadio: Saputo Stadium, Montreal.

Saputo Stadium, Montreal. Transmisión en Chile: solo streaming, por Apple TV a través de MLS Season Pass.

Montreal llega al cierre en el fondo de la Conferencia Este, con 26 puntos en 33 partidos: seis triunfos, ocho empates y 19 derrotas. Además perdió por penales ante Forge FC la final del Campeonato Canadiense.

Alexis, de 37 años, jugó 16 de los 18 partidos posibles desde su llegada y suma 926 minutos sin goles ni asistencias, según el recuento de Cooperativa. El chileno tiene hoy la última oportunidad de la fase regular para cambiar esa cifra.

Otra cita del sábado: el partido de la Teletón

Dentro del bloque “Sábado por la Tarde” de la Teletón, entre las 13:30 y las 17:00 horas, se juega un cuadrangular de fútbol 7 en El Uno Campus de Buin, con Iván Zamorano, Claudio Bravo y Matías Fernández. La hora exacta del partido no está informada. Los equipos están en nuestra nota sobre el partido de estrellas.

Lo que viene mañana

El domingo 8 de noviembre se juegan los otros seis partidos de la fecha, y a las 15:00 horas Colo Colo visita a Ñublense con la opción de sellar su estrella 35. Aquí está dónde ver Ñublense vs Colo Colo y la guía completa de la fecha 27.