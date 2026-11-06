Datos Clave Partido: Estrellas de la Teletón 2026, en el bloque “Sábado por la Tarde” (sábado 7 de noviembre). Lugar: El Uno Campus, el complejo de Claudio Bravo en Buin. Equipos: Cuatro (Amarillo, Azul, Calipso y Naranjo) de ocho integrantes cada uno.

La histórica dupla Za-Sa, formada por Iván Zamorano y Marcelo Salas, volverá a compartir equipo en el partido de estrellas de la Teletón 2026, que se jugará durante el bloque “Sábado por la Tarde” de la transmisión solidaria, en directo desde El Uno Campus, el complejo de Claudio Bravo en Buin. Así se informó este viernes 6 de noviembre.

Cuatro equipos y una cancha llena de nombres

El encuentro reunirá a cuatro equipos, Amarillo, Azul, Calipso y Naranjo, con ocho participantes cada uno. Los integran históricos seleccionados nacionales, figuras del espectáculo, rostros de televisión y creadores de contenido.

Además de Zamorano, Salas y Bravo, estarán el exseleccionado Matías Fernández y el histórico arquero de la U Sergio Vargas. Se suman los exfutbolistas Luis Mena, Jaime Valdés, Rafael Olarra, Coca Mendoza y Manuel Neira.

Entre las figuras de fuera de la cancha figuran Lucila Vit, Disley Ramos, Skar Labra, Pollo Castillo, Etienne Bobenrieth, Pincoya y Oliver Börner, entre otros invitados.

Qué hay detrás del partido

El partido forma parte de las 27 horas de transmisión de la Teletón 2026, que este 6 y 7 de noviembre llama a todo Chile bajo el lema “Súmate a lo que nos une”. La causa es apoyar la rehabilitación de miles de niñas, niños y jóvenes que se atienden en los institutos Teletón del país.

Todavía no se informó la hora exacta del encuentro ni el canal, más allá de que se emitirá dentro de la transmisión de la Teletón.

No es la primera vez que Zamorano se pone la camiseta en un partido de leyendas: el 22 de noviembre de 2025 jugó el amistoso Rojo Histórico, en el estadio Bicentenario de La Florida, en conmemoración de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Nuestra lectura: otro reencuentro para la memoria

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la mezcla de leyendas del fútbol con rostros de la televisión busca llamar la atención de un público amplio, y el nombre que más pesa es el de la dupla Za-Sa, que muchos hinchas asocian a la selección de fines de los años noventa. No hay datos de resultados ni formato de juego, así que el valor del partido está en el reencuentro.

El plantel de la Roja actual prepara su propio camino: puedes revisar la nómina de La Roja ante Colombia. El partido de la Teletón, en tanto, será el sábado por la tarde.