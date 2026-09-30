Datos Clave La derrota: Chile cayó por 4-2 ante Estados Unidos en su segundo partido de la fecha FIFA. La crítica: Un bicampeón de América con La Roja lanzó una fuerte crítica e hizo un llamado a no conformarse solo con competir. Próximo partido: La selección chilena cerrará su gira por Norteamérica ante México el próximo martes 6 de octubre.

La selección chilena sufrió un nuevo traspié en su gira por Norteamérica. La Roja, que cayó en su primer partido ante Canadá, fue goleada 4-2 por Estados Unidos en su segundo duelo en la fecha FIFA.

Tras la derrota, un ídolo del combinado nacional alzó la voz y criticó la postura de Nicolás Córdova y de algunos jugadores. Se trata de Claudio Bravo, quien hizo un llamado a no conformarse solo con competir, sino que es hora de que el trabajo vaya de la mano de los resultados.

¿Qué dijo Claudio Bravo tras la derrota de Chile?

El excapitán de Chile analizó el partido en su rol de comentarista en ESPN, donde apuntó directamente al mensaje que han enviado desde el interior de La Roja tras las derrotas.

“No hay que normalizar el mensaje de decir ‘competimos, lo hicimos bien’, cuando pierdes. Después de perder tanto se te va también el concepto del trabajo, el orden táctico, las planificaciones”, dijo Bravo.

“Cuando vas de derrota tras derrota vas normalizando los discursos. Donde existe esa sensación de tranquilidad porque competiste, porque el equipo se entregó al máximo. No normalizar ese discurso, sino que tiene que ser una autocrítica también donde el jugador sepa que te costó construir desde el fondo, te costó presionar, te hicieron cuatro goles, fallaste en el balón detenido”, agregó el exportero.

En esa línea, Bravo finalizó diciendo que “esa es la autocrítica máxima que se tiene que tener cuando existe una derrota de este tipo. No normalizar el mensaje de cuando pierdes de decir, no sé, ‘competimos, lo hicimos bien’. Creo que no es el momento de volver a declarar de esa manera, sino que tener una autocrítica mayor en relación a lo que se está viviendo hoy en día”.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a saltar a la cancha el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas de nuestro país cuando se enfrente a México en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum en Estados Unidos.

Este partido dará término a la gira por Norteamérica, donde por ahora La Roja solo sabe de derrotas: 1-0 ante Canadá y 4-2 ante los estadounidenses.