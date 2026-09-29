La ausencia de Erick Pulgar de la selección chilena volvió al centro del debate después de la derrota ante Canadá, y Esteban Paredes modificó el tono de sus cuestionamientos al volante de Flamengo. El exdelantero sostuvo que Chile necesita al mediocampista y afirmó que, a sus 36 años, todavía está en condiciones de disputar un Mundial.

El exgoleador de Colo Colo había cuestionado durante la semana los motivos de Pulgar para no acudir a La Roja, luego de relacionarlos con las críticas que recibió. El jugador respondió públicamente y Paredes ahora explicó que sus dichos apuntaban exclusivamente a esa situación, mientras volvió a plantear la necesidad de conversar con él.

¿Por qué Paredes volvió a respaldar a Pulgar?

Paredes explicó que sus primeras declaraciones no apuntaban al rendimiento futbolístico del mediocampista. “Di mi opinión con lo que escuché de él, en ningún minuto hablé de lo futbolístico. Tengo claro lo que ha hecho, el jugador siempre está pendiente de sus compañeros y su trayectoria. Opiné en base a lo que él dijo por las críticas que le hacían en la selección”, sostuvo.

La respuesta de Pulgar había cuestionado precisamente el análisis sobre su fortaleza mental. “Lo encontré hasta gracioso, principalmente porque Esteban nunca habló conmigo. Logró analizar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, un diagnóstico bastante completo”, había señalado el futbolista de Flamengo.

Tras el rendimiento mostrado por Chile ante Canadá, Paredes retomó el tema en el programa Tipsters de Juega en Línea, donde reconoció que al equipo nacional le falta un jugador con las características de Pulgar. El exdelantero también planteó que intentaría conocer directamente las razones de su ausencia.

¿Qué dijo Paredes sobre el regreso de Pulgar?

Paredes fue categórico respecto del papel que debería asumir Pulgar si vuelve a La Roja. “Si estoy en la selección, viajo y hablo con él para ver qué ocurre. La selección hoy lo necesita, él tiene que ser el capitán. Si anda bien en Brasil, es como jugar en Europa (…) Con 36 años, físicamente como está, le da para estar en el Mundial“, comentó.

La declaración instala además un punto concreto sobre el escenario deportivo del volante: su continuidad en Brasil no sería, para Paredes, un impedimento para competir por un lugar en la selección chilena.

El exdelantero, eso sí, evitó asegurar cuál es la causa de fondo de la ausencia del mediocampista. “No sé si él me lo va a decir. He compartido con él, es una gran persona y jugador. No sé si me compete. Solo dí mi opinión. Por lo que me respondió, su salida no es por lo que él dijo, creo que es otra cosa”, cerró.