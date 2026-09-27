Chile y Estados Unidos se enfrentan este martes en el segundo amistoso de la gira de La Roja por Norteamérica, en el marco de la fecha FIFA. El compromiso se disputará en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, casa del St. Louis City SC de la MLS.

El elenco nacional llega golpeado tras caer 1-0 ante Canadá en Toronto, en un partido donde terminó con nueve hombres por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo. Los estadounidenses, en cambio, aterrizan con la moral alta luego de golear 4-1 a Perú.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs Estados Unidos?

TV: Mega (señal abierta)

Mega (señal abierta) Streaming: Mega GO

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Estados Unidos?

Fecha: Martes 29 de septiembre

Martes 29 de septiembre Hora: 21:00 horas de Chile

21:00 horas de Chile Estadio: Energizer Park (St. Louis, Misuri)

¿Cómo llegan Chile vs Estados Unidos?

Chile viene de una derrota que dejó más dudas que certezas. La Roja cayó 1-0 ante Canadá en el BMO Field y terminó el partido con nueve jugadores: Cepeda fue expulsado por una patada en la cara y Suazo, el capitán, se fue por doble amarilla tras un codazo. La gran figura fue el arquero Lawrence Vigouroux, quien evitó una caída más abultada. El técnico interino Nicolás Córdova, cuestionado esta semana por Arturo Vidal, deberá rearmar su once obligadamente.

Estados Unidos, en tanto, llega en plena confianza. El combinado norteamericano goleó 4-1 a Perú en su primer compromiso de esta ventana FIFA, con un polémico penal que encaminó el triunfo, y sigue afinando detalles como uno de los tres anfitriones del Mundial 2026.

Formaciones de Chile vs Estados Unidos

Posible formación de Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; César Pérez, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz. DT: Nicolás Córdova.

Posible formación de Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, George Campbell, Peyton Miller; Tyler Adams, Yunus Musah, Malik Tillman; Cavan Sullivan, Giovanni Reyna y Justin Ellis. DT: Mauricio Pochettino.