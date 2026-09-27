Datos Clave El partido: Chile cayó por 1-0 frente a Canadá en uno de sus tres duelos amistosos en Norteamérica. El análisis: Arturo Vidal tuvo un rol activo en una transmisión, donde habló sobre el presente y futuro de La Roja. La crítica: El King apuntó directamente contra la ANFP por no tener un entrenador definitivo para el próximo proceso.

Arturo Vidal tuvo un sorpresivo rol en el último partido de la selección chilena. El bicampeón de América participó en una transmisión especial de Mega, canal que tiene los derechos televisivos de La Roja, donde vio la derrota ante Canadá e hizo un profundo análisis.

El capitán de Colo Colo se mostró optimista respecto al futuro del equipo nacional, asegurando que hay muchos jóvenes talentos que pueden aportar en el próximo proceso. Sin embargo, también fue crítico con la ANFP por aún no tener un entrenador definitivo.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre la derrota de Chile?

En primer lugar, el King se mostró entusiasmado por la fecha FIFA y poder ver a Chile jugando amistosos de gran nivel. “Siempre cuando juega la selección la ilusión se prende”, dijo de entrada.

“Esperar que vuelva a retomar un nivel importante, que se vuelva a hacer fuerte en Sudamérica y en el mundo. Hay mucho jugador joven que seguramente con el tiempo nos va a dar muchas alegrías”, agregó.

“Los jugadores jóvenes se tienen que mostrar, tienen que demostrar de qué están hechos en caso de que la selección en poco tiempo tenga un nuevo entrenador”, insistió.

¿Qué dijo Vidal sobre la falta de entrenador en La Roja?

Sin embargo, otro de los tópicos que abordó Arturo Vidal fue la falta de entrenador definitivo en La Roja, que aún sigue siendo dirigida de forma interina por Nicolás Córdova.

“Acá lo más importante y al que le sirve es al jugador, que se tiene que mostrar. Lo demás es muy difícil saber si no tienes un entrenador que va a iniciar un proceso nuevo. Este tiempo es un tiempo perdido que no lo están ocupando bien”, aseguró.

“Me hubiese gustado que la selección ya hubiese tenido un entrenador para poder empezar a trabajar y estos amistosos con selecciones que jugaron en el Mundial hubiesen sido más útiles que ahora”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile?

Tras su derrota ante Canadá, Chile volverá a saltar a la cancha el próximo martes 29 de septiembre cuando enfrente a Estados Unidos a partir de las 21:00 horas de nuestro país.