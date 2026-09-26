La Selección Chilena vuelve a escena con un desafío exigente. El equipo dirigido por Nicolás Córdova visita a Canadá en Toronto para iniciar una gira que servirá para seguir probando nombres y variantes pensando en el nuevo proceso de La Roja.

Al frente estará una selección canadiense que vuelve a jugar como local después del Mundial 2026 y que inicia ante Chile una ventana internacional que también contempla partidos frente a Perú y Estados Unidos.

Chile vs Canadá EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Chile vs Canadá

Chile inicia en Toronto una gira que tendrá tres paradas y que aparece como una nueva instancia para que Nicolás Córdova avance en la construcción de su equipo.

La convocatoria combina futbolistas que vienen siendo parte habitual de La Roja con otros nombres que buscan consolidarse en la selección adulta. También fueron incorporados tres jugadores invitados para integrarse a los trabajos del plantel.

Canadá encara el compromiso desde otro punto de partida. El equipo de Jesse Marsch viene de disputar como anfitrión el Mundial 2026, certamen en el que avanzó hasta los octavos de final antes de caer frente a Marruecos.

El partido también tiene un antecedente reciente: ambas selecciones empataron 0-0 en la Copa América 2024, resultado que dejó eliminado a Chile en la fase de grupos.

¿Cómo llegan Canadá vs Chile al amistoso?

Chile disputó cuatro amistosos durante el primer semestre de 2026. Derrotó 4-2 a Cabo Verde, cayó 4-1 frente a Nueva Zelanda y 2-1 ante Portugal, y posteriormente se impuso 2-1 sobre RD Congo.

Canadá viene directamente de su participación en el Mundial. En la fase de grupos empató 1-1 con Bosnia, goleó 6-0 a Qatar y perdió 2-1 ante Suiza. Luego venció 1-0 a Sudáfrica antes de quedar eliminado en octavos con un 3-0 frente a Marruecos.

El combinado canadiense volverá ahora a jugar en casa por primera vez desde aquella Copa del Mundo.

Formaciones de Canadá vs Chile

formación de Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, César Pérez, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda. DT: Nicolás Córdova.

Formación de Canadá: Dayne St. Clair; Richie Laryea, Ralph Priso, Luc de Fougerolles, Niko Sigur; Nathan Saliba, Mathieu Choinière, Tajon Buchanan, Jacob Shaffelburg; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Canadá tendrá una ausencia importante en esta fecha FIFA: Alphonso Davies no integra la convocatoria, mientras Jonathan David aparece entre los principales nombres del equipo de Marsch.

¿Dónde ver Canadá vs Chile EN VIVO?

Canadá vs Chile será transmitido en televisión abierta por Mega.

La señal también estará disponible ONLINE mediante MegaGO, mientras que en AlAireLibre.cl podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

Partido: Canadá vs Chile.

Canadá vs Chile. Fecha: sábado 26 de septiembre.

sábado 26 de septiembre. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: BMO Field, Toronto.

BMO Field, Toronto. TV: Mega.

Mega. Streaming: MegaGO.

MegaGO. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cómo está el historial entre Chile y Canadá?

Chile y Canadá se han enfrentado cuatro veces antes de este amistoso, con una victoria canadiense, dos triunfos de La Roja y un empate.

El primer cruce se produjo en 1988, con victoria 1-0 de Canadá en Toronto. Chile respondió en 1995 con un 2-1 en Edmonton, y ese mismo año volvió a ganar, esta vez 2-0 en Concepción.

El antecedente más reciente es el 0-0 de la Copa América 2024, único partido oficial entre ambas selecciones hasta ahora. Aquella igualdad significó la eliminación chilena del torneo.

¿Cuáles son los próximos partidos de Chile después de Canadá?

La gira de La Roja continuará en Estados Unidos. El segundo partido será frente al seleccionado local el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas en St. Louis, mientras que el cierre será ante México el martes 6 de octubre a las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum.

Canadá, en tanto, seguirá su ventana FIFA recibiendo a Perú el 3 de octubre en Montréal y posteriormente visitará a Estados Unidos el 6 de octubre en Minnesota.