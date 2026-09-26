La Roja debutó con derrota en su gira de amistosos por norteamérica, en un agrio duelo ante Canadá en Toronto. La escuadra dirigida por Nicolás Córdova cayó por la cuenta mínima, en un duelo donde Chile sufrió las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, que dejaron al plantel nacional disputando más de media hora de juego con nueve jugadores en campo.

A pesar de contar con dos piezas menos en el terreno, la selección nacional aguantó el partido y tuvo varias oportunidades de igualar el compromiso, con chances claras de Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez, las que no lograron ingresar en la portería canadiense.

Los goles y expulsiones de Canadá vs Chile

En el Estadio BMO Field, Toronto, la selección canadiense logró mostrar sus credenciales y su poderío con el balón con una gran cantidad de toques que impedía que La Roja conectara con el partido. Canadá logró abrir el marcador con un gol a los 12’ minutos del primer tiempo, tras un centro de la muerte de Shaffelburg que conectó el goleador, Jonathan David. A pesar de que Vigoroux salvó en primera instancia, el atacante capturó el rebote para el primero del cotejo.

El combinado chileno conectó en el partido con el pasar de los minutos, y en los 33’ sufrió un gol anulado. Tras un gran centro de Osorio que impactó César Pérez en el área para la igualdad. La anotación nacional fue anulada porque Gonzalo Tapia amagó un cabezazo posterior al de Pérez en posición adelantada.

Dos minutos después del gol anulado, La Roja sufrió una insólita expulsión, ya que Lucas Cepeda fue castigado con la pena máxima debido a una falta sobre un defensor canadiense. El atacante del Elche se cayó debido a una disputa con el lateral, y al momento de perder el equilibrio impactó con su botín el rostro del rival. Tras revisar el rostro del canadiense, el árbitro decidió echar al atacante chileno.

El segundo tiempo arrancó con una tónica diferente, con dos oportunidades de Darío Osorio que pudieron igualar el marcador. La más clara fue un contraataque del delantero que milita en el Crystal Palace, que a la hora de rematar mandó el balón a las nubes.

A pesar de que el segundo tiempo inició con una notoria superioridad en el campo de La Roja, el combinado chileno sufrió su segunda expulsión en el cotejo. En el minuto 50′, Gabriel Suazo impactó con su brazo la nuca de Sigur, y el árbitro lo amonestó con su segunda tarjeta amarilla, dejando a Chile con nueve jugadores por más de media hora de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La gira de La Roja continuará en Estados Unidos. El segundo partido será frente al seleccionado local el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas en St. Louis, mientras que el cierre será ante México el martes 6 de octubre a las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum.