Datos Clave La derrota: Chile cayó por la cuenta mínima ante Canadá en el primero de sus tres partidos amistosos. El problema: La Roja terminó con dos hombres menos luego que Lucas Cepeda y Gabriel Suazo recibieran tarjeta roja. La crítica: Nicolás Córdova apuntó a las constantes expulsiones que ha sufrido el combinado nacional en sus últimos partidos.

La selección chilena sufrió en su primer partido amistoso de la gira por Norteamérica. La Roja cayó por la cuenta mínima ante Canadá en un partido marcado por las expulsiones, puesto que el equipo nacional terminó con dos jugadores menos.

Tras la derrota, el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova, valoró la personalidad de sus dirigidos para afrontar el compromiso en desigualdad numérica, pero también apuntó a las tarjetas rojas, considerando que han sido reiteradas en los últimos duelos.

¿Qué dijo Nicolás Córdova tras la derrota de Chile?

Luego del cotejo, el estratega comenzó diciendo que “los primeros 15 minutos nos costó entrar en partido, pero después empezaron a soltarse y encontrar espacios. Jugamos 25 minutos con 10 hombres y cerca de 40 minutos con 9 por el descuento, donde claramente el partido se desvirtuó. Pero los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo y tuvimos ocasiones claras de gol”.

Respecto a las constantes tarjetas rojas, en tanto, Córdova aseguró que es un aspecto que el equipo debe corregir. “Es un tema que hay que mejorar. Llevo no sé cuántos partidos con expulsiones y es algo que hay que corregir, pero también es verdad que este tipo de encuentros se juegan a este nivel de intensidad. En el entretiempo les pedí que siguieran apretando las divididas y vayan a muerte; este es un juego de roces y si llegas tarde arriesgas la expulsión”, indicó.

Por último, evitó referirse en particular a las jugadas de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, las cuales les costaron irse temprano a camarines. “Las expulsiones tienen nombres propios, pero es algo que voy a corregir internamente. No voy a salir a hablar de ningún jugador respecto de lo que ustedes vieron”, completó.

¿Cuántas expulsiones ha sufrido Chile en el último tiempo?

Chile ha sufrido cinco expulsiones en sus últimos seis partidos. Cuatro de ellas han sido en el primer tiempo, situación que ha afectado directamente al equipo.

La primera de ellas fue frente a Perú, cuando Iván Román debió irse a los camarines a los 32 minutos de juego. La segunda fue la de Darío Osorio ante Nueva Zelanda a los 27. Posteriormente, Román volvió a ver la tarjeta roja ante Portugal (45+2) tras un recordado cruce ante Rafael Leao.

Las últimas, en tanto, fueron la de Lucas Cepeda (35’) y Gabriel Suazo (50’) ante Canadá. Esta es una situación que el equipo espera corregir en sus próximos desafíos, considerando la ventaja que se da al jugar con hombres menos en este tipo de partidos.