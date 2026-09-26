Un nombre para anotar en la libreta: Milo Marchant es un joven delantero que se abre camino en las categorías juveniles del Täby FK de Suecia, y que esta temporada dio un salto goleador difícil de pasar por alto.

El ariete, de 1,89 metros de estatura, es el capitán de la serie P17 del club escandinavo y también suma minutos en la P19 que disputa la Superettan Norra, enfrentando a rivales mayores que él.

Según el medio Chilenos Young, Milo tiene deseos de jugar por La Roja y está esperando una oportunidad.

Los números de Milo Marchant en el fútbol sueco

De acuerdo a los registros oficiales de la Federación Sueca de Fútbol, el atacante acumula 16 goles en 39 partidosdurante la temporada 2026, considerando las tres competencias en las que ha participado.

Su mejor rendimiento lo muestra en la División 1 de la Región 5, donde marcó 11 tantos en 18 encuentros con la categoría P17. A eso se suman tres conquistas en apenas tres duelos por la Ligacupen y dos más en la Superettan Norra con la P19.

El salto goleador de Milo Marchant en una temporada

La progresión del delantero es tan llamativa como sus cifras. En 2025, jugando en esa misma División 1 de la Región 5, apenas había marcado un gol en 18 partidos.

Un año después, en la misma competencia, su cosecha se multiplicó por once. En paralelo, ese mismo 2025 había sumado tres tantos en diez presentaciones por la Allsvenskan Norra de la categoría P16 y otros dos en el playoff de esa competencia.

El atacante llegó al Täby FK tras un paso por el FC Djursholm, elenco con el que registra un partido oficial en 2024.

📌 ¡MILO MARCHANT LA ROMPE CON TÄBY FK Y SUEÑA CON JUGAR POR LA ROJA! 😍🗞️🏆 🇸🇪



Seguimos en el trabajo de descubrir las próximas estrellas con raíces Chilenas a lo largo del mundo y hoy es el turno de Milo Marchant 🇨🇱🇸🇪 (2009 | 17) delantero centro de Täby FK. ✅ pic.twitter.com/1q3TwCQgmX — ¡CHILENOS YOUNG! ® 🇨🇱🌎 (@chilenosyoung) September 26, 2026

El futuro de Milo Marchant y la Selección Chilena

Pese a sus registros, el delantero todavía no aparece en el radar del fútbol nacional: hasta el momento no ha sido contactado por la Selección Chilena ni ha tenido cobertura en los medios del país.

Su caso fue difundido por la cuenta Chilenos Young, dedicada a seguir a futbolistas chilenos formados en el extranjero, según la cual el atacante estaría interesado en tener una oportunidad con el Equipo de Todos.

Más allá de eso, el propio material entregado por la cuenta destaca que el delantero no solo aporta con goles, sino que también genera fútbol asociándose con sus compañeros y no reniega del trabajo defensivo.