Mauricio Pochettino anticipó el amistoso entre Estados Unidos y Chile y explicó que su equipo pondrá especial atención en consolidar una identidad propia. El técnico argentino, además, reconoció que ha tenido dificultades para analizar a La Roja debido a las expulsiones que ha sufrido en sus últimos encuentros.

“De los últimos siete partidos, en cinco han sufrido siempre expulsiones. Ha sido difícil de evaluar porque siempre cuando juegas con uno menos, dos menos, siempre es complejo y complicado. Va a ser un partido muy disputado, muy competitivo y para nosotros viene muy bien”, señaló.

¿Qué dijo Pochettino sobre Chile?

El entrenador también aprovechó la conferencia para recordar su vínculo con Chile, país donde disputó varios partidos durante su etapa como futbolista. Además, tuvo palabras para Manuel Pellegrini, a quien conoce desde el Sudamericano Sub 20 de 1991.

“Es admirable toda su carrera. Manuel es un grandísimo entrenador, es uno de los mejores, sigue teniendo una carrera extraordinaria. Si un día decide volver a Chile y entrenar la selección, por supuesto que sería para la selección chilena un gran honor y una gran cosa de tener un entrenador como como Manuel”, afirmó.

Pochettino también manifestó su deseo de que La Roja vuelva a competir por un lugar en las próximas Copas del Mundo. “Espero que Chile consiga encontrar otra vez el camino de competir mucho mejor, de poder pelear por estar en las Copas del Mundo. Creo que Chile es un país con una enorme cultura futbolística y creo que merece estar entre los mejores de Sudamérica y pelear por estar en los mundiales otra vez”, sostuvo.

¿Cuál será el foco de Estados Unidos?

Más allá del análisis de Chile, el DT dejó claro que su prioridad estará en su propio funcionamiento. “Tenemos un grupo joven con el que tenemos que acentuar nuestras bases, nuestros principios de juego. Estamos mucho más puestos a nuestros intereses, en construir nuestra propia identidad y, a partir de esa identidad, por supuesto, prestar atención en algunos detalles de los oponentes, pero no es hoy lo que más nos importa”, explicó.

El amistoso entre Estados Unidos y Chile se disputará este martes 29 de septiembre a las 21:00 horas en St. Louis, en un nuevo desafío para La Roja.