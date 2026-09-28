Datos Clave El candidato: Miguel Ángel Neira propuso directamente a Fernando Ortiz para asumir la Selección Chilena. La comparación: el exvolante afirmó que, entre los técnicos que han trabajado en Chile durante los últimos años, coloca al Tano inmediatamente después de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. El argumento: Neira destacó el espacio que Ortiz les ha entregado a los juveniles en Colo Colo, donde ya suma 15 debutantes.

La Roja todavía está bajo el interinato de Nicolás Córdova y tiene por delante los amistosos ante Estados Unidos y México, pero la discusión respecto del próximo entrenador sigue abierta.

Miguel Ángel Neira, mundialista con Chile en España 82 y autor de un gol ante Argelia en aquella Copa del Mundo, puso sobre la mesa un nombre que actualmente trabaja en el fútbol chileno: Fernando Ortiz.

Y no lo planteó como una alternativa más. Para el exmediocampista de Universidad Católica, el actual técnico de Colo Colo reúne condiciones suficientes para asumir el desafío.

¿Qué dijo Miguel Ángel Neira sobre Fernando Ortiz y La Roja?

Neira aseguró que Fernando Ortiz debería ser considerado para asumir la Selección Chilena y cuestionó que todavía no haya sido llamado.

En conversación con RedGol, el exseleccionado fue directo: “La selección chilena tiene al entrenador acá. No sé por qué no lo llaman ya”.

Luego apuntó directamente hacia Macul: “Termina contrato en diciembre, queda libre. Y listo. Es el de Colo Colo”. Su convencimiento, de todos modos, va bastante más allá de que el entrenador esté actualmente trabajando en el país.

¿Por qué Miguel Ángel Neira quiere a Fernando Ortiz como DT de Chile?

Porque considera que el trabajo realizado por Ortiz en Colo Colo lo instala entre los entrenadores más destacados que han pasado recientemente por el fútbol chileno.

Neira llevó la comparación bastante lejos: “Es lejos lo mejor que ha pasado por Chile desde hace un tiempo. Después de Bielsa y Sampaoli viene él”.

La referencia no es menor. Marcelo Bielsa condujo a Chile al Mundial de Sudáfrica 2010, mientras Jorge Sampaoli llevó a la Selección a Brasil 2014 y posteriormente conquistó la Copa América 2015.

Pero hay otro aspecto del trabajo de Ortiz que el mundialista valora especialmente: su disposición a entregar oportunidades a futbolistas jóvenes. “¿Viste cómo juega Colo Colo? Les da posibilidades a todos los jóvenes”.

Y es que 15 juveniles han debutado en el primer equipo de Colo Colo durante el ciclo de Fernando Ortiz. Entre ellos aparecen Eduardo Villanueva, Víctor Campos, Benjamín Pérez, Yastin Cuevas, Vicente Martínez, Rodrigo Catalán, Gabriel Maureira, Felipe Raipán, Pierre Allende, Bruno Torres, Alonso Olguín, Cristián Díaz, Agustín Silva, Sebastián Vega y Gedeón Díaz.

Ese punto parece especialmente importante para Neira considerando el momento de la Selección, donde Córdova ha abierto espacio a varios futbolistas jóvenes durante sus últimas convocatorias.

¿Cuándo termina contrato Fernando Ortiz con Colo Colo?

Fernando Ortiz termina su vínculo con Colo Colo en diciembre. Ese escenario es precisamente uno de los elementos que Neira utiliza para sostener su propuesta. A su juicio, si Ortiz queda disponible al término del año, la Federación debería considerarlo para la Selección.

Por ahora, sin embargo, se trata de la opinión del exmundialista y no de una gestión confirmada de la FFCh.

Mientras Nicolás Córdova continúa al frente de Chile para cerrar la gira por Norteamérica, el nombre del próximo entrenador seguirá siendo una de las decisiones pendientes. Neira ya tiene el suyo: Fernando Ortiz.