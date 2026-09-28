Chile cerrará esta ventana internacional enfrentando este martes a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, después de una presentación para el olvido frente a Canadá.

La Roja de Nicolás Córdova cayó 1-0, terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda y ahora deberá reorganizar su equipo ante un seleccionado estadounidense que viene de golear 4-1 a Perú.

Previa del partido Estados Unidos vs Chile

Estados Unidos comenzó esta ventana internacional dejando una imagen bastante más positiva que la mostrada después de su decepcionante eliminación del Mundial.

El equipo de Mauricio Pochettino venció 4-1 a Perú y lo hizo además con varios nombres nuevos dentro de la convocatoria.

Los jóvenes respondieron.

Cavan Sullivan, Peyton Miller y Zavier Gozo sumaron sus primeros minutos con la selección adulta, mientras Justin Ellis y Julian Hall marcaron en sus respectivos debuts.

Sebastian Berhalter y Malik Tillman completaron la goleada.

El presente frente a rivales sudamericanos también acompaña al conjunto norteamericano.

Estados Unidos acumula seis partidos consecutivos sin perder ante selecciones de Conmebol y ganó cinco de ellos.

Desde la Copa América 2024, sufrió apenas una derrota frente a equipos sudamericanos y convirtió tres o más goles en cuatro de sus últimos seis encuentros ante rivales de esa confederación.

El escenario también juega a su favor.

Estados Unidos ganó los cuatro partidos que disputó históricamente en el Energizer Park, con 15 goles a favor y apenas tres recibidos.

Ahora intentará conseguir su primera victoria sobre Chile en más de 25 años y extender además una racha invicta frente a La Roja como local que se mantiene desde 1995.

Pronóstico Estados Unidos vs Chile / © Imago

Chile llega desde el otro extremo emocional.

La Roja tuvo muchas dificultades ante Canadá, prácticamente no logró imponer su juego y terminó perdiendo 1-0.

El equipo de Nicolás Córdova registró apenas un remate al arco y un 35% de posesión, pero el problema fue más profundo que las cifras.

Chile perdió el control del partido en varios momentos y terminó con dos futbolistas expulsados: Lucas Cepeda y el capitán Gabriel Suazo.

Ambos estarán suspendidos para el compromiso ante Estados Unidos.

Córdova intentará evitar además derrotas consecutivas por primera vez desde que asumió la selección el año pasado.

La Roja arrastra otra deuda jugando en territorio estadounidense: no marcó en sus últimos tres partidos disputados en Estados Unidos, todos correspondientes a la Copa América 2024.

El antecedente directo, en cambio, entrega algo de optimismo.

Chile está invicto en sus últimos tres encuentros frente a Estados Unidos y su triunfo más reciente fue un 3-2 en un amistoso disputado en julio de 2015.

El desafío ahora será responder después de una actuación muy pobre en Toronto y, además, hacerlo con modificaciones obligadas en una formación que sigue en pleno proceso de renovación.

Rendimiento reciente

La sección de forma incluida en la nota original presenta nuevamente resultados de clubes de la MLS —principalmente partidos de Seattle Sounders— que no corresponden a las selecciones de Estados Unidos y Chile.

Por esa razón, no se reproducen esas secuencias como rendimiento reciente para evitar entregar datos incorrectos.

Noticias de los equipos

Pronóstico Estados Unidos vs Chile / © Imago

Estados Unidos podría seguir entregando espacio a varios de los jóvenes que dejaron buenas sensaciones ante Perú.

Cavan Sullivan, Peyton Miller y Zavier Gozo debutaron con la selección adulta durante el fin de semana.

Justin Ellis y Julian Hall tuvieron un estreno todavía más especial, ya que ambos consiguieron marcar en su primer partido internacional.

Sebastian Berhalter y Malik Tillman también anotaron en el 4-1.

Pochettino cuenta así con margen para mantener parte de esa renovación, aunque en la probable formación aparecen también nombres con mayor recorrido como Tyler Adams, Gio Reyna y Antonee Robinson.

Chile tendrá cambios obligados.

Gabriel Suazo y Lucas Cepeda quedaron suspendidos después de ser expulsados frente a Canadá, por lo que ninguno podrá disputar el amistoso en St. Louis.

Jonathan Villagra sumó su primera presentación con la selección adulta en la derrota del fin de semana y ahora aparece proyectado como titular en la defensa.

Lawrence Vigouroux, por su parte, llegó a su décimo partido defendiendo el arco de La Roja y volvería a comenzar.

Nicolás Córdova también podría mantener a Vicente Pizarro en el mediocampo, acompañado por Rodrigo Echeverría y Marcelino Núñez.

Gonzalo Tapia aparece proyectado como referencia ofensiva, con Ben Brereton Díaz y Maximiliano Gutiérrez completando el ataque.

La ausencia de Cepeda obliga a modificar una de las bandas, mientras la suspensión de Suazo abre un espacio en una defensa que podría tener a Marcelo Morales por la izquierda.

Posibles formaciones Estados Unidos vs Chile

Estados Unidos:

Freese; Freeman, Miles Robinson, Campbell, Antonee Robinson; Berhalter, Tyler Adams, Gio Reyna; Julian Hall, Justin Ellis, Malik Tillman.

Entrenador: Mauricio Pochettino.

Chile:

Lawrence Vigouroux; Salinas, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Ben Brereton Díaz.

Entrenador: Nicolás Córdova.

Pronóstico Estados Unidos vs Chile

Nuestro pronóstico: Estados Unidos 2-0 Chile

Estados Unidos llega con mejores sensaciones después de golear a Perú y mostrar una mezcla interesante entre juventud, intensidad y jugadores ya consolidados.

Chile, en cambio, viene de una actuación muy pobre frente a Canadá.

La Roja generó poco, tuvo apenas un remate al arco y además terminó con nueve futbolistas, un escenario que obliga a Córdova a volver a tocar la estructura.

Las suspensiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda también pesan porque eliminan dos alternativas importantes por los costados.

El equipo mantiene nombres con capacidad para competir —Vigouroux, Echeverría, Pizarro, Núñez, Tapia y Brereton—, pero necesita recuperar orden y fluidez si quiere evitar que Estados Unidos imponga nuevamente la intensidad que mostró ante Perú.

El local llega además con seis partidos invicto frente a selecciones sudamericanas y un registro perfecto en el Energizer Park.

Por momento, localía y lo mostrado por ambos durante el fin de semana, el pronóstico apunta a una victoria de Estados Unidos sin recibir goles.