Datos Clave La propuesta: Arturo Vidal armó en Kick su formación ideal para enfrentar a Estados Unidos y aseguró que utilizaría a los cinco seleccionados de Colo Colo. La razón: el volante considera que jugar habitualmente juntos les entrega una ventaja difícil de encontrar durante una fecha FIFA. El contexto: Chile viene de caer 1-0 ante Canadá y deberá modificar su equipo por las ausencias de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Tras la ajustada derrota por 1-0 ante Canadá, la Selección Chilena necesita respuestas y ajustes rápidos. Nicolás Córdova debe rearmar el equipo para el cierre de la fecha FIFA de septiembre, escenario donde Arturo Vidal aprovechó de tomar la pizarra.

A través de su transmisión en Kick, el histórico volante entregó su fórmula para mejorar el funcionamiento de La Roja y dejó clara su principal convicción: la base táctica del equipo debe salir del Estadio Monumental.

¿Qué formación propone Arturo Vidal para Chile vs Estados Unidos?

Vidal jugaría con Lawrence Vigouroux en el arco y utilizaría a Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa en defensa.

El equipo completo que propuso fue:

Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Leandro Hernández; Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez.

Al explicar su defensa, Vidal señaló:

“Si quiero jugar con línea de cuatro, sigo con los dos centrales (Jonathan Villagra e Iván Roman) y por izquierda pongo a (Diego) Ulloa, por derecha a (Felipe) Loyola”. Para el mediocampo agregó:

“En el mediocampo pongo al Vicho (Pizarro), a (Víctor) Méndez, a Marcelino (Núñez) y arriba de 10 al Chino (Hernández). Y pondría a (Darío) Osorio y a Maxi (Gutiérrez), dos jugadores rápidos”.

¿Qué jugadores de Colo Colo pondría Arturo Vidal en La Roja?

Arturo Vidal aseguró que utilizaría a los cinco jugadores de Colo Colo convocados para esta fecha FIFA.

Su explicación fue directa:

“Yo pondría a los cinco de Colo Colo, no porque son mis compañeros ni jueguen conmigo. Están pasando por un buen momento y vienen jugando juntos, se conocen mucho”.

Luego profundizó en la ventaja que, a su juicio, puede entregar esa convivencia semanal: “En una selección, que pase eso, que jueguen juntos en los mismos equipos, es muy difícil. Le sacaría mucho provecho a los cinco jugadores de Colo Colo y les agregaría un par de jugadores que vienen en muy buen nivel”.

Ahí está precisamente la idea central de su propuesta: utilizar automatismos ya desarrollados a nivel de club en un equipo nacional que dispone de poco tiempo de trabajo entre partido y partido.

¿Cuándo juega Chile vs Estados Unidos y a qué hora?

Chile y Estados Unidos se enfrentan este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas de nuestro país. El partido se disputará en el estadio Energizer Park, ubicado en San Luis, Misuri.

¿Dónde ver en vivo el amistoso entre Chile y Estados Unidos?

Este compromiso de La Roja se podrá seguir en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de Mega. Asimismo, para quienes prefieran seguir el encuentro de manera digital, estará disponible vía streaming mediante la plataforma Mega GO.