Datos Clave La convocatoria: Igor Lichnovsky fue llamado por Nicolás Córdova para reemplazar al lesionado Benjamín Kuscevic. El presente: el zaguero suma 151 minutos oficiales desde que volvió a Universidad de Chile en agosto. La gira: se integrará a la delegación que todavía debe enfrentar a Estados Unidos y México.

La Roja debió modificar nuevamente su nómina en plena gira por Norteamérica. Después de la derrota ante Canadá y de confirmarse la baja de Benjamín Kuscevic por una lesión muscular de bajo grado, Nicolás Córdova decidió recurrir a un nombre conocido: Igor Lichnovsky, defensor de Universidad de Chile.

La convocatoria tiene un dato particular. Lichnovsky regresó a la U recién en agosto y, entre lesiones y su progresiva reinserción al equipo, acumula apenas 151 minutos oficiales desde que volvió al fútbol chileno.

¿Por qué Igor Lichnovsky fue convocado a La Roja?

Igor Lichnovsky fue citado para reemplazar a Benjamín Kuscevic, quien quedó liberado de la concentración por lesión.

La Federación de Fútbol de Chile confirmó que el cuerpo técnico decidió sumar al defensor de la U para completar la gira por Norteamérica.

Kuscevic sufrió una lesión muscular de bajo grado y quedó fuera de los compromisos restantes, por lo que Córdova necesitaba agregar una alternativa en la zaga.

El llamado se produce además después de un primer partido ante Canadá en el que Jonathan Villagra e Iván Román conformaron la dupla de centrales. Córdova también dispone de Paulo Díaz para esa posición.

¿Cuántos minutos ha jugado Igor Lichnovsky en la U desde su regreso?

Lichnovsky acumula 151 minutos oficiales desde que volvió a Universidad de Chile.

Su participación se distribuye en tres encuentros: 45 minutos frente a Colo Colo, 16 ante La Serena y 90 contra Everton por Copa Chile. Entre esos partidos sufrió un esguince grado 2 en el pie derecho, lesión que lo mantuvo varias semanas fuera antes de volver a sumar continuidad.

Precisamente por eso la convocatoria llama la atención: el central de 32 años viene recién retomando ritmo competitivo, aunque cuenta con experiencia previa en la Selección.

¿Cuándo se suma Igor Lichnovsky a La Roja y qué partidos jugará?

El defensor viajará para integrarse a la concentración en Saint Louis y quedará disponible para los partidos ante Estados Unidos y México.

Según ADN Deportes, Lichnovsky emprenderá viaje durante la noche para sumarse al plantel chileno. El zaguero ya había formado parte de la convocatoria anterior de Nicolás Córdova y suma 16 presencias con la Selección Chilena.

Su último partido con La Roja fue el 9 de junio, en la victoria 2-1 ante República Democrática del Congo. Chile enfrentará ahora a Estados Unidos y posteriormente, el 6 de octubre, a México.