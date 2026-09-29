Datos Clave La reacción: Alexis Sánchez dio “Me gusta” y comentó una publicación que proponía a Fernando Ortiz para dirigir a Chile. El origen: La publicación recogía declaraciones de Miguel Ángel Neira, quien ubicó al “Tano” detrás de Bielsa y Sampaoli. El escenario: No existen gestiones formales entre la Federación y Ortiz, cuyo contrato con Colo Colo termina en diciembre.

La búsqueda del próximo entrenador de la Selección Chilena todavía no comienza formalmente, pero Fernando Ortiz empezó a aparecer con fuerza en la conversación.

Esta vez no fue desde la Federación ni desde Colo Colo. El nombre del “Tano” quedó instalado a partir de las declaraciones de Miguel Ángel Neira y recibió después una reacción que rápidamente llamó la atención: Alexis Sánchez apareció en la publicación donde se postulaba al argentino para asumir La Roja.

No fue una declaración pública ni una candidatura explícita del goleador histórico. Fue algo mucho más simple: un like y un comentario mediante un emoji. Suficiente, de todos modos, para que la discusión creciera en redes sociales.

¿Cuál fue el gesto de Alexis Sánchez sobre Fernando Ortiz en La Roja?

La cuenta de Instagram “La Hora del Fútbol” replicó la propuesta de Miguel Ángel Neira, quien aseguró que el actual entrenador de Colo Colo es lo mejor que le ha pasado al país recientemente y lo ubicó “después de Bielsa y Sampaoli”.

En esa publicación apareció Alexis Sánchez. El referente de la Selección Chilena dejó un “Me gusta” y comentó con un emoji de dos manos entrelazadas, interpretado rápidamente por los usuarios como una señal de acuerdo. El gesto del “Niño Maravilla” superó los 1.700 likes y encendió el debate entre los hinchas sobre el futuro de la banca nacional.

¿Por qué Fernando Ortiz asoma como opción para la Selección Chilena?

El principal argumento que sostiene esta naciente candidatura —levantada por exjugadores— radica en el trabajo que Ortiz ha realizado durante la temporada 2026. Al mando del Cacique, el DT tiene al equipo peleando el título de Primera División y en fases decisivas de la Copa Chile, mostrando un estilo de juego ofensivo.

Sin embargo, el punto que más destacan sus defensores es el espacio entregado a los juveniles: el técnico le ha dado la oportunidad de debutar a 15 futbolistas formados en casa en solo un año, un factor considerado clave para el necesario recambio que exige el momento actual de La Roja.

¿En qué están las gestiones por el nuevo DT de Chile?

A pesar de la repercusión digital del gesto de Sánchez y los deseos de algunos históricos, la realidad administrativa es más cauta. Felipe Correa, gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile, aclaró que la ANFP no ha enviado ofertas concretas a ningún candidato para reemplazar el interino de Nicolás Córdova.

Por su parte, Ortiz sigue enfocado en Macul. Su contrato con Blanco y Negro finaliza en diciembre y todavía no comienzan las negociaciones para una eventual renovación, lo que deja abierto su futuro de cara a la temporada 2027 y alimenta las especulaciones sobre su próximo destino.