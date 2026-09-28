Datos Clave Lesión: Joaquín Sosa presenta una lesión importante en el talón. Baja: El defensor uruguayo no estará disponible para la ida ante Puerto Montt. Regreso: En Colo Colo esperan que pueda reaparecer en la revancha del 6 de octubre.

Joaquín Sosa seguirá fuera de las canchas y se convirtió en una baja confirmada para Colo Colo en el inicio de los cuartos de final de Copa Chile. El defensor uruguayo no estará ante Deportes Puerto Montt y Fernando Ortiz entregó nuevos detalles sobre la lesión que arrastra.

El zaguero sufrió el problema físico el pasado 30 de agosto, durante la goleada 5-1 sobre Audax Italiano, cuando debió abandonar el terreno de juego por molestias en el talón. Desde entonces, quedó fuera de los compromisos ante Huachipato, Deportes Concepción y nuevamente los itálicos por Copa Chile.

Ahora, el técnico albo confirmó que el inconveniente ha sido más complejo de lo esperado y explicó por qué el jugador ha trabajado de manera diferenciada. “Él tiene una lesión muy importante en su talón, padecí esa lesión cuando jugaba y es difícil que se desinflame, es bastante jodida”, señaló Ortiz en conferencia de prensa.

¿Cuándo podría volver Joaquín Sosa?

El cuerpo técnico del Cacique apunta a que Sosa pueda estar disponible para la revancha ante Puerto Montt, programada para el 6 de octubre. La ida, en tanto, se disputará este martes 29 de septiembre en el Estadio Chinquihue.

El uruguayo ha sido una pieza habitual durante la temporada y su ausencia representa una alternativa menos para Ortiz en una instancia decisiva del certamen. De hecho, durante los últimos días había existido la posibilidad de que reapareciera ante Audax, pero el defensor finalmente continuó con trabajos diferenciados.

Los números de Sosa en Colo Colo

Esta es la segunda ocasión durante su primera temporada en el Cacique en que Sosa enfrenta problemas físicos. Su anterior inconveniente ocurrió durante el primer semestre, aunque consiguió recuperarse con rapidez.

Antes de esta lesión, el central había acumulado 26 partidos y 2.227 minutos entre las competencias locales disputadas por el conjunto albo, además de registrar dos goles y cuatro tarjetas amarillas.

Con el diagnóstico entregado por Ortiz, el foco ahora está puesto en la evolución del talón y en si Sosa consigue recuperarse a tiempo para volver en el partido de vuelta. Por ahora, Colo Colo deberá afrontar la ida ante Puerto Montt sin uno de sus defensores habituales.