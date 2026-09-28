Datos Clave Crítica: Nicolás Córdova respondió a los cuestionamientos por la falta de un sello definido en La Roja. Renovación: El técnico defendió su apuesta por jugadores jóvenes y nombres inesperados. Objetivo: Córdova sostuvo que el proceso busca preparar jugadores para las próximas Clasificatorias.

Nicolás Córdova salió al paso de los cuestionamientos que ha recibido por el funcionamiento de La Roja y, particularmente, por la falta de un sello de juego que identifique a sus equipos. El técnico interino defendió las decisiones que ha tomado durante su proceso y apuntó directamente a quienes esperan ver una selección similar a la de generaciones anteriores.

En la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Estados Unidos, Córdova explicó que el contexto actual obliga a modificar la propuesta y que no existen las mismas piezas que estuvieron disponibles para anteriores entrenadores.

“Uno tiene que adaptarse a la materia prima que tiene y también al contexto en el que estamos. Estamos en una fase de absoluta renovación. Si pretendemos que Chile juegue igual que como jugaba 10 años atrás, ninguno de nosotros entiende de fútbol. Hoy día no tenemos esos jugadores y tampoco están jugando donde jugaban esos futbolistas”, señaló.

Córdova defendió su apuesta por los jóvenes

El entrenador también explicó que parte importante de su trabajo ha sido abrir espacio a futbolistas jóvenes y a nombres que anteriormente no tenían presencia habitual en la selección. “Lo que estamos tratando de hacer es empujar a esos jugadores para allá y para eso hay que atreverse a jugar con jugadores jóvenes, atreverse a hacer un cambio sustancial”, sostuvo.

En esa línea, Córdova planteó una pregunta a quienes cuestionan sus decisiones: “¿Qué prefieren ellos, que en esta pasada que no nos estamos jugando nada sigan jugando futbolistas grandes, o que le demos la oportunidad a gente joven para encontrar otros jugadores para las Clasificatorias?”.

El DT aseguró además que existe un elemento que sí identifica a sus equipos: la capacidad de competir. Según explicó, distintos entrenadores rivales han destacado esa característica después de enfrentar a Chile. “Creo que los equipos el sello más valioso que tienen es que compiten y son muy agresivos”, afirmó.

El argumento de Córdova para mantener su proceso

El técnico recordó que su llegada al banco de La Roja se produjo de manera circunstancial y sostuvo que utilizar este período únicamente para buscar resultados inmediatos habría sido una alternativa más sencilla. “Para mí hubiese sido mucho más fácil cubrirme la espalda y llamar a los que están jugando más. Eso sería muy fácil, pero hablaría muy mal de mi rol como jefe técnico”, aseguró.

Córdova defendió así una planificación enfocada en entregar minutos a futbolistas que podrían formar parte del próximo proceso clasificatorio. “Cada uno tiene su mirada y nosotros tenemos la nuestra, que es darle la mayor cantidad de minutos a los jugadores que creemos que van a estar en las próximas Clasificatorias, esté quien esté de entrenador”, explicó.

Finalmente, el entrenador resumió el objetivo que, según sus palabras, guía este período de renovación: “que Chile juegue el Mundial 2030”.