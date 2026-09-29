La derrota 1-0 ante Canadá ya había dejado suficiente ruido en La Roja. Chile terminó con nueve jugadores después de las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo y, una vez finalizado el encuentro en Toronto, futbolistas de ambos equipos protagonizaron un tenso cruce.
Fue a partir de ese episodio que apareció una acusación mucho más delicada. Canadian Soccer Daily, en una crónica firmada por Thomas Hewitt, sostuvo que Iván Román habría dirigido un insulto racista al delantero Promise David. El propio texto utiliza el término allegedly —presuntamente— y no identifica una fuente que respalde esa afirmación.
¿De qué acusan a Iván Román tras Chile vs Canadá?
Canadian Soccer Daily acusó al defensor chileno de haber dirigido presuntamente un insulto racista a Promise David durante el altercado posterior al encuentro.
Al reconstruir el cruce entre ambos planteles, el medio canadiense escribió: “Cuando supuestamente el chileno Iván Román profirió un insulto racista contra Promise David”.
La publicación no detalla qué palabras habrían sido pronunciadas, tampoco explica quién escuchó el supuesto comentario ni cita a David u otro integrante del plantel canadiense como fuente directa. Cooperativa también consignó que la acusación todavía no cuenta con confirmación oficial.
El autor utiliza la reacción posterior de Promise David y Tani Oluwaseyi como parte de su interpretación de lo ocurrido, pero reconoce además que Jesse Marsch todavía no había conversado con David cuando ofreció su conferencia de prensa. Es decir, la reacción de los jugadores es utilizada por la crónica como indicio, no como prueba de lo que supuestamente se dijo.
¿Qué respondió La Roja por la acusación contra Iván Román?
Desde la delegación chilena cuestionaron que se les pidiera responder a una información que no presenta respaldo verificable. Consultados por El Deportivo, la respuesta fue breve: “No podemos dar una versión sobre una información de un medio sin fuentes ni pruebas”.
Hasta ahora tampoco existe una declaración pública de Iván Román respecto del episodio ni una versión de Promise David que confirme que recibió un insulto de carácter racista. Cooperativa constató igualmente la ausencia de pronunciamientos de ambos jugadores.
¿Qué pasó al final del partido entre Chile y Canadá?
Después del 1-0 de Canadá se produjo un enfrentamiento verbal y físico entre futbolistas de ambos equipos. La tensión había acompañado buena parte del partido. Chile terminó jugando con nueve hombres: Lucas Cepeda fue expulsado a los 35 minutos y Gabriel Suazo vio la segunda amarilla a los 50′.
Promise David había ingresado a los 62 minutos por Jonathan David y participó del cruce ocurrido después del pitazo final. Fue dentro de ese episodio que Canadian Soccer Daily situó el presunto insulto atribuido a Román.
La Roja tiene ahora por delante el amistoso ante Estados Unidos, mientras el defensor de Colo Colo permanece concentrado con el plantel de Nicolás Córdova. La controversia, en cambio, queda por ahora exactamente donde comenzó: en una acusación periodística que todavía necesita antecedentes que la sostengan.