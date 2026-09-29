La Selección Chilena vuelve rápidamente a la cancha después de un estreno adverso en su gira por Norteamérica. El equipo dirigido por Nicolás Córdova enfrenta ahora a Estados Unidos en St. Louis, en una nueva prueba para un plantel que continúa buscando variantes en este proceso.

El desafío será ante un seleccionado estadounidense que llega fortalecido tras golear a Perú y que también utiliza esta ventana internacional para seguir probando alternativas. El equipo de Mauricio Pochettino juega además en un escenario donde contará con el respaldo de su público.

Chile vs Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Chile vs Estados Unidos

Chile afronta su segundo compromiso de la gira después de caer 1-0 frente a Canadá en Toronto. La Roja terminó aquel partido con nueve jugadores debido a las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, una situación que condicionó buena parte del encuentro y obliga a Nicolás Córdova a modificar su equipo para esta jornada.

La gira tiene como objetivo seguir evaluando alternativas en una selección que comenzó un proceso de renovación y que todavía debe enfrentar a México antes de regresar a Sudamérica. La convocatoria mezcla futbolistas con recorrido internacional, jugadores que buscan consolidarse y otros que comienzan a ganar espacio en la adulta.

Estados Unidos llega desde un escenario diferente. El equipo de Mauricio Pochettino derrotó 4-1 a Perú en su primer amistoso de esta ventana y encara este encuentro como parte de una serie de partidos en los que continúa ampliando sus alternativas después del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Chile vs Estados Unidos al amistoso?

Chile viene de perder 1-0 ante Canadá en el BMO Field de Toronto. La Roja quedó con diez jugadores durante el primer tiempo y comenzó la segunda mitad con otra expulsión, por lo que debió disputar gran parte del encuentro en inferioridad numérica.

El resultado dejó a Chile buscando su primera victoria en esta gira, que finalizará la próxima semana frente a México en Los Ángeles.

Estados Unidos, en tanto, derrotó 4-1 a Perú antes de recibir a La Roja. El cuadro norteamericano llega con un plantel que mezcla futbolistas de experiencia con una importante presencia de jóvenes que Mauricio Pochettino está incorporando al seleccionado.

Formaciones de Chile vs Estados Unidos

Posible formación de Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra o Paulo Díaz, Diego Ulloa o Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz. DT: Nicolás Córdova.

Posible formación de Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, George Campbell, Peyton Miller; Tyler Adams, Yunus Musah, Malik Tillman; Cavan Sullivan, Giovanni Reyna y Justin Ellis. DT: Mauricio Pochettino.

Estados Unidos cuenta para esta ventana con varios nombres de experiencia internacional, aunque también incorporó una numerosa camada de futbolistas jóvenes dentro del proceso encabezado por Pochettino.

¿Dónde ver Chile vs Estados Unidos EN VIVO?

Chile vs Estados Unidos será transmitido en televisión abierta por Mega.

La señal también estará disponible ONLINE mediante MegaGO, mientras que en AlAireLibre.cl podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

Partido: Estados Unidos vs Chile.

Estados Unidos vs Chile. Fecha: martes 29 de septiembre.

martes 29 de septiembre. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Estadio: Energizer Park, St. Louis.

Energizer Park, St. Louis. TV: Mega.

Mega. Streaming: MegaGO.

MegaGO. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cómo está el historial entre Chile y Estados Unidos?

Chile y Estados Unidos se han enfrentado 11 veces, con un balance favorable para La Roja: cinco triunfos chilenos, tres empates y tres victorias estadounidenses.

Uno de los cruces más recordados ocurrió en el Mundial de Brasil 1950, cuando Chile ganó 5-2. Estados Unidos, en tanto, derrotó 2-1 a La Roja durante la fase de grupos de la Copa América 1995.

El antecedente más reciente corresponde a marzo de 2019, cuando igualaron 1-1 en Houston. Christian Pulisic abrió la cuenta para el cuadro local y Óscar Opazo anotó el empate chileno.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile después de Estados Unidos?

La Roja cerrará su gira por Norteamérica frente a México el martes 6 de octubre a las 23:30 horas, en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Será la tercera parada consecutiva de Chile ante uno de los países que organizaron el Mundial 2026, después de los encuentros contra Canadá y Estados Unidos.