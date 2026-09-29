Datos Clave La defensa: David Fernández, representante del central, desmintió la versión de la prensa canadiense y aseguró que el señalamiento “es absolutamente falso”. El argumento: El agente reconoció que el zaguero tiene un temperamento fuerte, pero descartó de plano que utilice términos racistas para resolver los roces propios del partido. El contexto: La publicación del portal Canadian Soccer Daily sigue sin presentar audios, pruebas materiales o una confirmación oficial del supuesto afectado, Promise David.

La polémica surgida tras la caída de la Selección Chilena en Toronto sumó un nuevo y definitivo capítulo. Luego de que un medio local instalara un escándalo señalando a Iván Román por un presunto insulto racista, y que la propia delegación nacional desestimara la publicación por falta de pruebas, el entorno más cercano del futbolista decidió sacar la voz.

David Fernández, representante del zaguero formado en Palestino y actual jugador de Colo Colo, abordó frontalmente la controversia impulsada por el portal Canadian Soccer Daily para blindar al seleccionado nacional frente a la delicada situación mediática.

¿Qué respondió el agente de Iván Román al escándalo en Canadá?

En conversación con El Deportivo, Fernández no dejó espacio para las dudas respecto a la versión que vinculó a su representado con un ataque verbal hacia el delantero Promise David tras el pitazo final.

El mánager fue tajante al desmentir la crónica: “Eso es absolutamente falso. No hay ninguna acusación de algún futbolista”.

¿Cómo explican el tenso cruce del defensor en La Roja?

La publicación norteamericana original argumentaba su postura basándose en los constantes empujones y la agresiva reacción final de los jugadores locales. Frente a este escenario, el representante del chileno optó por separar la vehemencia netamente deportiva de los actos discriminatorios.

“Es falso. Iván tiene un carácter fuerte, muy competitivo, tiene un gran temperamento, pero jamás diría un insulto racista”, detalló Fernández para explicar la fricción ocurrida en la cancha.

En esa misma línea, el agente respaldó el rendimiento del central durante la derrota por 1-0 y explicó que los enfrentamientos físicos son parte de su naturaleza competitiva: “Puede ser que alguna vez va a tener roces o choques, porque quiere ganar siempre (…). Los grandes jugadores en esas posiciones son jugadores de mucho carácter, pero eso no quiere decir que dirá insultos racistas. Eso no va con él”.

¿En qué está la denuncia contra el jugador de Colo Colo?

Tal como se expuso previamente desde la gerencia de La Roja, hasta ahora la controversia se sostiene únicamente en la crónica periodística. No se han presentado grabaciones, videos ni un testimonio directo del jugador canadiense involucrado que logren corroborar la supuesta agresión.

Frente a la total ausencia de elementos formales y disciplinarios que respalden la falta, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova dio vuelta la página y mantuvo al defensor trabajando con normalidad de cara al próximo compromiso amistoso ante Estados Unidos.