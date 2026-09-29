Datos Clave Clasificados: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2030. Escenario: Un reporte desde Argentina plantea tres cupos directos y uno al repechaje para el resto de Sudamérica. Pendiente: Conmebol todavía no oficializa el formato definitivo de las Eliminatorias al Mundial 2030.

El camino hacia el Mundial 2030 podría presentar un escenario muy distinto al de las últimas Eliminatorias para La Roja. Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en el torneo por su condición de países anfitriones, reduciendo la cantidad de plazas que quedarían disponibles para el resto de Sudamérica.

La situación todavía no está definida oficialmente, pero un reporte entregado desde Argentina plantea que Conmebol no recibiría cupos adicionales para compensar las tres clasificaciones automáticas. De concretarse esa fórmula, Chile tendría que competir por un número considerablemente menor de boletos.

¿Cuántos cupos tendría Sudamérica para 2030?

El periodista argentino Juan José Buscalia entregó detalles del escenario que se estaría manejando durante el streaming Fuerte pero al balón. Según explicó, inicialmente se había instalado la posibilidad de que prácticamente nueve selecciones sudamericanas obtuvieran su clasificación.

“Lo que se había instalado era que Sudamérica iba a tener los seis cupos y medio más los tres clasificados, lo que era prácticamente tener nueve clasificados de diez. Pero no va a pasar como en la Concacaf”, señaló.

La alternativa que expuso contempla que Argentina, Uruguay y Paraguay mantengan sus plazas como organizadores, mientras que las demás selecciones disputarían tres cupos directos y uno al repechaje.

“Serán los tres organizadores clasificados más tres plazas directas y una al repechaje. Es decir, en vez de los nueve clasificados que se esperaban, van a ser seis y medio en total, de los cuales tres ya están fijos”, detalló.

¿Qué significa para Chile el nuevo escenario?

Con esa distribución, La Roja tendría que competir por uno de los tres boletos directos o por el lugar destinado al repechaje frente a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, entre otras selecciones que no cuentan con clasificación automática. La diferencia respecto de la proyección inicial sería considerable, ya que el margen de clasificación se reduciría para los equipos que sí deberán disputar las Eliminatorias.

Además, Argentina, Uruguay y Paraguay igualmente participarían en el proceso clasificatorio pese a tener asegurada su presencia en el Mundial. “Argentina, Uruguay y Paraguay van a jugar la Eliminatoria porque los otros seleccionados necesitan vender las transmisiones de televisión”, afirmó Buscalia.

De todas formas, este escenario no corresponde todavía a una distribución oficial de cupos. El formato definitivo de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 aún debe ser comunicado por Conmebol, pero aún así, en la Federación de Fútbol de Chile se encendieron las alarmas.