Datos Clave El contexto: Las declaraciones del volante surgieron en plena transmisión del amistoso donde Chile cayó por 4-2 ante Estados Unidos, desnudando graves fragilidades defensivas. La crítica: Vidal cuestionó la “manía” de sacar a los jugadores mayores del equipo y aseguró que para hacer un recambio exitoso se necesita experiencia en el camarín. Los nombres: Vidal mencionó a Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez y Gary Medel, además de incluirse él mismo entre quienes todavía pueden aportar.

La dolorosa derrota por 4-2 que sufrió la Selección Chilena ante Estados Unidos no solo dejó dudas sobre el funcionamiento defensivo del equipo de Nicolás Córdova, sino que provocó la inmediata reacción de uno de los máximos ídolos del país. Arturo Vidal no dejó pasar los errores cometidos en Norteamérica y planteó que varios referentes de la Generación Dorada todavía deberían formar parte de la Selección.

El mediocampista, en su rol como comentarista para la señal de Mega durante el encuentro, analizó el complejo presente del combinado nacional y apuntó directamente contra la forma en que se está llevando a cabo la transición de jugadores en Juan Pinto Durán.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el recambio en La Roja?

El “King” fue tajante al criticar la constante búsqueda de nuevos nombres en desmedro de la jerarquía probada. “Hay una manía con el recambio, con sacar a los más grandes. Hay un pensamiento muy errado”, disparó el volante de Colo Colo.

Para argumentar su postura, el exjugador de la Juventus y el Barcelona utilizó el modelo del Viejo Continente: “Para hacer un recambio necesitas jugadores con experiencia, que les dejen algo. La Generación Dorada dejó dos Copas América, muchos triunfos y cosas importantes (…). Me gustaría que quienes están encargados de esto vieran a las selecciones europeas. Las mejores del mundo siempre tienen un pilar que ayuda, que da consejos”.

¿Qué jugadores de la Generación Dorada quiere Vidal de vuelta en La Roja?

Vidal no se quedó solo en la crítica general y puso nombres propios sobre la mesa. El mediocampista enumeró a sus excompañeros que, a su juicio, deben ser convocados inmediatamente para guiar el proceso de los más jóvenes.

“Está el Edu (Eduardo Vargas) pasando por un buen momento, Charly (Charles Aránguiz) puede ir tranquilamente, Alexis (Sánchez) que todavía está jugando y yo. Gary (Medel) si se recupera también”, remarcó. Además, envió un mensaje directo al cuerpo técnico: “Si no lo quieres colocar, no los coloques, pero tenlos ahí”.

¿Qué rol asumiría Vidal en su eventual regreso a la Selección?

Lejos de exigir la jineta de capitán o la titularidad indiscutida, Vidal sorprendió al asegurar que está dispuesto a volver asumiendo un rol secundario para blindar al plantel de las críticas.

“Si hay un entrenador que me dice ‘te necesito, no sé si vas a jugar, pero te necesito’, yo iría encantado, feliz. Sé lo que puedo dar, no dentro de la cancha, capaz afuera, pero si las cosas van mal puedo poner el pecho”, enfatizó el jugador, añadiendo que el resto de los históricos comparten su visión.

El amargo contexto: ¿Cómo fue la caída de Chile ante Estados Unidos?

El descargo de Arturo Vidal estuvo enmarcado por una presentación de luces y sombras del equipo nacional en Misuri. A pesar de la buena actuación ofensiva de Darío Osorio (quien lideró los ataques y habilitó a sus compañeros) y los goles de Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez, La Roja pagó carísimo sus desconcentraciones en la zaga.

La fragilidad defensiva de los centrales chilenos permitió que el cuadro local, dirigido por Mauricio Pochettino, sentenciara el 4-2 definitivo a través de Sebastian Berhalter, Julian Hall, Chris Richards y Mathis Albert. Una derrota que dejó en evidencia la falta de oficio que, precisamente, Arturo Vidal exige solucionar con urgencia.