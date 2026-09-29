Datos Clave La confesión: Arturo Vidal fue consultado por el retiro, pero descartó estar pensando en esa opción. El futuro: El King termina contrato con Colo Colo en diciembre próximo. Negociaciones: Por ahora no habrían conversaciones entre Blanco y Negro y el capitán de los albos para renovar su vínculo.

Arturo Vidal se ha convertido en una de las grandes figuras de Colo Colo este 2026. El King, que dejó el mediocampo para posicionarse como líbero, incluso ha sido destacado internacionalmente gracias a su rendimiento a lo largo de la temporada.

A la espera de resolver su futuro en el Cacique, donde termina contrato a fin de año, el experimentado jugador habló sobre el retiro. Sin embargo, el capitán de los albos descartó que esté pensando en esta opción a sus 39 años y espera seguir jugando a un alto nivel por un buen tiempo.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el retiro?

En una de sus transmisiones en vivo a través de sus canales oficiales, Arturo Vidal fue consultado si es difícil tomar la decisión de “decir adiós” al fútbol. “Sí, es muy difícil. Esa palabra todavía no la tengo en mi cabeza”, dijo de forma contundente despejando cualquier tipo de duda.

“Uno siempre cuando es más joven dice una edad, pero ahora ya más grande uno va con cautela, va mirando bien”, agregó. En ese contexto, el King señaló que “este año estoy muy bien físicamente. Estoy seguro que un año más lo puedo hacer a la perfección. Ya después veremos”.

Por último, fue claro sobre su futuro y aclaró que se prepara día a día a nivel físico para rendir de la mejor forma dentro de la cancha. “Quiero retirarme bien. Cuando lo decida, quiero retirarme como ha sido mi carrera y espero que el físico me acompañe. Yo sé que lo hará porque por algo me preparo todos los días, en esa parte estoy muy tranquilo. Lo que ha pasado este año me ha dado muchas ganas de seguir”, completó.

¿Seguirá Arturo Vidal en Colo Colo el 2027?

Aún se desconoce si Arturo Vidal continuará en Colo Colo el 2027. El capitán de los albos termina contrato en diciembre próximo y por ahora no ha habido conversaciones con Blanco y Negro para extender su vínculo con el club.

“No estoy inquieto. No he hablado porque hay muchas cosas que no me gustan”, dijo tras conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Chile el pasado viernes al ser consultado por su situación contractual.

“Estoy súper tranquilo. El mejor de Sudamérica vi el otro día que salí. Entonces un jugador así no puede estar nunca nervioso”, añadió.

La intención de Arturo Vidal sería continuar en el Estadio Monumental, aunque habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones para saber si se mantendrá ligado al Popular la próxima temporada.