Datos Clave El error: Vozinha salió a cortar un centro y no consiguió interceptarlo en la jugada que terminó en el 2-1 de Ruanda. La evaluación: El arquero recibió un 5,1 y terminó con la nota más baja de Cabo Verde. El regreso: Tras cerrar esta fecha internacional, el portero debería volver a Chile y quedar nuevamente a disposición de Colo Colo.

Vozinha cerró una fecha internacional difícil con Cabo Verde y nuevamente quedó involucrado en uno de los goles recibidos por su selección. El arquero de Colo Colo fue titular ante Ruanda y terminó siendo protagonista en la acción que definió el 2-1 visitante, después de una salida en la que no consiguió interceptar un centro clave.

La jugada sentenció la derrota de su país y se sumó a una presentación que tampoco fue bien evaluada por la crítica deportiva: el experimentado portero recibió la calificación más baja de todo su equipo tras el pitazo final.

¿Qué error cometió Vozinha en el gol de Ruanda?

Cabo Verde había abierto la cuenta a los 40 minutos, pero Claude Niyomugabo empató para la visita en los descuentos del primer tiempo. Ya en el complemento, llegó la acción que terminó marcando el trámite del partido y apuntando al meta del Cacique.

Vozinha intentó anticipar un envío aéreo hacia el área, calculó mal la salida y no logró quedarse con el balón, dejando la portería completamente expuesta. El rebote quedó a disposición de Elie Tatou Iradukunda, quien definió con el arco prácticamente libre para completar la remontada definitiva de Ruanda.

Vozinha recibe otro gol en Cabo Verde. Ahora su selección empata con Ruanda al termino del primer tiempo pic.twitter.com/cX7UCmaAZA — Pipopavez (@Pipopavez) September 29, 2026

🇷🇼🇨🇻 SORPRESA! RUANDA LE ESTÁ GANANDO 2-1 A CABO VERDE DE VISITANTE! pic.twitter.com/AHGOCYpmnN — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 29, 2026

No se puede creer el error de Vozinha. Pierde Cabo Verde 2-1 ante Ruanda pic.twitter.com/p1vrsxHIjg — Pipopavez (@Pipopavez) September 29, 2026

¿Qué nota recibió Vozinha ante Ruanda?

El desempeño del guardameta fue evaluado con un 5,1, terminando como el jugador con la nota más baja de Cabo Verde, según los registros estadísticos del encuentro.

El dato refleja una jornada doblemente complicada para el arquero, que ya había quedado señalado por su actuación en la caída 3-1 ante Mali durante esta misma ventana clasificatoria. Con esta nueva derrota, su selección quedó con cero puntos en el fondo del Grupo K. La urgencia fue tal que, en los minutos finales, el arquero subió hasta el área rival buscando conectar alguna pelota detenida, sin éxito.

¿Cuándo vuelve Vozinha a Colo Colo?

El partido ante Ruanda cerró la participación de Cabo Verde en esta fecha internacional, por lo que Vozinha emprenderá su regreso a Chile durante las próximas horas.

Su retorno abre la posibilidad de que vuelva a estar disponible para los próximos compromisos de Copa Chile. Sin embargo, la decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico albo y de cómo llegue física y anímicamente tras sus partidos en África. Cabo Verde, en tanto, volverá a competir recién en noviembre, cuando enfrente a Liberia.