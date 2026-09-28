Datos Clave Cambio defensivo: Alonso Olguín ingresaría por Gedeón Díaz ante Puerto Montt. Nuevo rol: Erick Wiemberg ocupará el puesto de carrilero por izquierda. Duelo de ida: Colo Colo visitará a Puerto Montt este martes 29 de septiembre a las 18:00 horas.

Colo Colo ya tiene prácticamente definida la formación con la que buscará dar el primer golpe ante Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Fernando Ortiz prepara una modificación respecto al equipo que derrotó a Audax Italiano, con movimiento incluido en la estructura defensiva.

La principal novedad estará en la incorporación de Alonso Olguín, quien ocupará el lugar de Gedeón Díaz. Este cambio también provocará una modificación de funciones para Erick Wiemberg, quien pasará a desempeñarse como carrilero por el sector izquierdo.

¿Cuál será la formación de Colo Colo?

Con estos movimientos, Eduardo Villanueva se mantendrá en el arco y la línea de tres estará integrada por Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Alonso Olguín. Por las bandas aparecerán Francisco Marchant y Erick Wiemberg.

El mediocampo lo completarán Tomás Alarcón y Cristián Díaz, quien conservará su lugar después de haber dejado buenas sensaciones durante sus últimas actuaciones bajo la conducción de Fernando Ortiz. Más adelante, el técnico apuesta por Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid para acompañar al delantero Javier Correa, quien aparece como la principal referencia ofensiva de los albos.

De esta manera, la probable oncena de Colo Colo será: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Erick Wiemberg; Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid; Javier Correa.

¿Qué pasa con Sosa y Maureira?

En cuanto a las otras novedades del plantel, Joaquín Sosa entrenó con normalidad, pero no fue incluido entre los convocados para enfrentar a Puerto Montt. Distinto es el caso de Gabriel Maureira, quien realizó trabajos diferenciados. El jugador sí formará parte de la citación, aunque Ortiz mantendrá a Villanueva como titular para el compromiso en el sur.

El partido marcará el inicio de la serie por los cuartos de final de la Copa Chile. Colo Colo visitará a Deportes Puerto Montt este martes 29 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Chinquihue.