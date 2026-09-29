Noticias de Colo Colo hoy 29 de septiembre: Movimiento en el arco, alerta por Vozinha y medida en Puerto Montt
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Carla Bernucci
El "Cacique" afina detalles para visitar este martes a Puerto Montt por los cuartos de final de Copa Chile. En la previa, Fernando Ortiz sorprendió al dejar fuera a Fernando De Paul y ratificar el retorno de Gabriel Maureira, mientras en el sur anunciaron drásticas prohibiciones para los hinchas albos en el Chinquihue. En paralelo, expertos analizan con preocupación el complejo estado psicológico de Vozinha tras su confesión europea y Alexis Sánchez revolucionó las redes apoyando públicamente al DT colocolino para La Roja.
La acción no se detiene para Colo Colo, que esta tarde saltará al césped sintético del Estadio Chinquihue con la obligación de imponer su jerarquía ante Deportes Puerto Montt, en el arranque de los cuartos de final de la Copa Chile. El equipo de Fernando Ortiz viajó al sur del país sorteando un masivo temporal de bajas entre convocatorias a La Roja y jugadores lesionados, lo que obligó al estratega transandino a tomar decisiones drásticas de último minuto en la confección de su oncena titular y en la conformación de una renovada lista de citados. El ambiente en la Región de Los Lagos promete ser tenso, marcado por estrictas restricciones impuestas por la dirigencia local hacia la numerosa hinchada colocolina que agotó los boletos en cuestión de minutos.
Mientras el foco inmediato está en dar el primer golpe ante los “Delfines”, en el Estadio Monumental resonaron con fuerza los ecos de la profunda confesión de Vozinha sobre su difícil adaptación a la fama. Las palabras del guardameta africano encendieron las alertas entre los expertos en psicología deportiva, quienes advierten un delicado cuadro emocional que deberá ser abordado con pinzas por el cuerpo técnico. De manera simultánea, las redes sociales explotaron con un guiño inesperado: la bendición pública de uno de los máximos ídolos de la Selección Chilena hacia Fernando Ortiz, un gesto que enorgullece en Macul, pero que añade una nueva capa de especulaciones sobre el futuro del entrenador de cara a la temporada 2027.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del encuentro ante Deportes Puerto Montt, la confirmación oficial del once titular con la inclusión del joven Matías Orellana y las impresiones de Fernando Ortiz tras la sorpresiva aprobación de Alexis Sánchez.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).