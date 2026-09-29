Datos Clave Sorpresa en el arco y bajas médicas: Para el duelo ante Puerto Montt, Ortiz reintegró a Gabriel Maureira tras superar su lesión, dejando llamativamente fuera de la citación a Fernando De Paul. Sin embargo, el titular seguirá siendo Eduardo Villanueva. Además, el club confirmó tres bajas por lesión: Joaquín Sosa, Javier Méndez y Claudio Aquino. Prohibición extrema en el Chinquihue: Puerto Montt dispuso que la Galería Norte será de uso exclusivo para hinchas locales, prohibiendo el ingreso de cualquier persona con indumentaria visitante. Además, vetaron todos los lienzos alusivos a Colo Colo en las demás localidades (salvo el sector visitante). El duelo de vuelta ya tiene programación oficial: será el martes 6 de octubre (20:30 horas) en el Monumental. La alerta psicológica por Vozinha y la bendición de Alexis: Tras la confesión de Vozinha sobre su repudio a la fama, la psicóloga deportiva Renata Almada advirtió en DaleAlbo que el africano “está viviendo un proceso de adaptación gigante” y le sugirió a Ortiz tener cautela al comunicarle sus errores en cancha. Por otro lado, Alexis Sánchez avaló con un “Me gusta” y un comentario la postulación del “Tano” Ortiz como futuro DT de La Roja.

La acción no se detiene para Colo Colo, que esta tarde saltará al césped sintético del Estadio Chinquihue con la obligación de imponer su jerarquía ante Deportes Puerto Montt, en el arranque de los cuartos de final de la Copa Chile. El equipo de Fernando Ortiz viajó al sur del país sorteando un masivo temporal de bajas entre convocatorias a La Roja y jugadores lesionados, lo que obligó al estratega transandino a tomar decisiones drásticas de último minuto en la confección de su oncena titular y en la conformación de una renovada lista de citados. El ambiente en la Región de Los Lagos promete ser tenso, marcado por estrictas restricciones impuestas por la dirigencia local hacia la numerosa hinchada colocolina que agotó los boletos en cuestión de minutos.

Mientras el foco inmediato está en dar el primer golpe ante los “Delfines”, en el Estadio Monumental resonaron con fuerza los ecos de la profunda confesión de Vozinha sobre su difícil adaptación a la fama. Las palabras del guardameta africano encendieron las alertas entre los expertos en psicología deportiva, quienes advierten un delicado cuadro emocional que deberá ser abordado con pinzas por el cuerpo técnico. De manera simultánea, las redes sociales explotaron con un guiño inesperado: la bendición pública de uno de los máximos ídolos de la Selección Chilena hacia Fernando Ortiz, un gesto que enorgullece en Macul, pero que añade una nueva capa de especulaciones sobre el futuro del entrenador de cara a la temporada 2027.

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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del encuentro ante Deportes Puerto Montt, la confirmación oficial del once titular con la inclusión del joven Matías Orellana y las impresiones de Fernando Ortiz tras la sorpresiva aprobación de Alexis Sánchez.