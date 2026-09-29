Datos Clave La víctima: Ignacio Jesús Mahan Berríos tenía 18 años y había resultado gravemente herido durante el ataque. El hecho: El microbús regresaba desde Santiago tras el partido de Colo Colo ante Audax Italiano cuando recibió múltiples disparos en San Antonio. La investigación: Cinco personas resultaron lesionadas y la Brigada de Homicidios de la PDI está a cargo de las diligencias.

La noticia que comenzó con cinco hinchas de Colo Colo heridos después del partido ante Audax Italiano terminó teniendo el peor desenlace. Ignacio Jesús Mahan Berríos, de 18 años, falleció después de permanecer internado debido a las graves heridas que sufrió durante el ataque a balazos contra el microbús en el que regresaba junto a otros fanáticos albos hacia San Antonio.

Su muerte fue confirmada por el Colegio Espíritu Santo, establecimiento del que había sido estudiante, mientras la PDI continúa investigando quiénes participaron del ataque ocurrido durante la madrugada del pasado sábado 26 de septiembre.

¿Qué pasó con el bus de hinchas de Colo Colo en San Antonio?

El vehículo regresaba desde Santiago después del partido entre Colo Colo y Audax Italiano cuando fue atacado con múltiples disparos en el sector de Bellavista. El microbús había sido arrendado por un grupo de hinchas albos de San Antonio que viajó hasta la Región Metropolitana para asistir al encuentro disputado en el Estadio Nacional.

De acuerdo con lo informado por la Brigada de Homicidios de San Antonio, el vehículo se encontraba estacionado cuando comenzó el ataque. El subcomisario Miguel Hermosilla Flores explicó: “Cuando el vehículo se encontraba estacionado en el sector de la población Bellavista, sus ocupantes fueron atacados con diversos disparos de armas de fuego, provocando lesiones a cinco personas”. Ignacio Mahan fue uno de los heridos de mayor gravedad.

¿Quién era Ignacio Mahan, el hincha de Colo Colo fallecido?

Ignacio Jesús Mahan Berríos tenía 18 años y había sido alumno del Colegio Espíritu Santo. Después del ataque fue trasladado inicialmente debido a la gravedad de sus lesiones y posteriormente derivado hasta la ex Posta Central, en Santiago, donde permaneció en riesgo vital.

Su antiguo colegio confirmó el fallecimiento mediante una publicación en redes sociales: “En este doloroso momento, acompañamos con mucho cariño y oración a su familia, amigos y seres queridos”. El establecimiento agregó que entregaría nueva información a su comunidad cuando existieran mayores antecedentes.

¿Cuántas personas resultaron heridas en el ataque al bus de Colo Colo?

Cinco personas resultaron heridas por los disparos contra el microbús. Mahan sufrió las lesiones más graves y permaneció en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento durante el lunes. Sobre la condición del resto de los afectados no se han entregado en los antecedentes disponibles detalles médicos equivalentes al caso del joven de 18 años. El hecho ocurrió en la calle Marta Brunet, en el sector de Bellavista de San Antonio.

¿Quién atacó el bus de hinchas de Colo Colo?

Hasta ahora no existe información oficial que identifique públicamente a los responsables del ataque. La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, que continúa realizando diligencias para establecer la dinámica completa y determinar quiénes efectuaron los disparos.

Por ahora, tampoco se ha informado oficialmente el móvil detrás del ataque. La causa deberá esclarecer cómo se produjo la agresión y quiénes participaron en ella.