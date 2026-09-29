Datos Clave Defensa local: Chile presentará una última línea integrada únicamente por futbolistas del medio chileno. Promedio de edad: Nicolás Córdova anticipó que la formación tendrá una media de 21 años. Cambios obligados: Gabriel Suazo y Lucas Cepeda no estarán ante Estados Unidos por suspensión.

La selección chilena prepara un equipo con un promedio de 21 años para enfrentar a Estados Unidos, según adelantó Nicolás Córdova en conferencia de prensa. El técnico interino además confirmó una de las principales características de la oncena: la defensa estará integrada completamente por jugadores del medio local.

La tarea para anticipar la formación de Chile no ha sido sencilla desde que Córdova asumió de manera interina, debido a que el entrenador no trabaja una oncena fija durante sus sesiones, sino que realiza ejercicios por zonas. A eso se suman las suspensiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, expulsados frente a Canadá.

¿Cómo formará Chile ante Estados Unidos?

En el arco aparece Lawrence Vigouroux como la alternativa para iniciar el encuentro. La defensa tendría a Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra y una última plaza que se disputan Marcelo Morales y Diego Ulloa.

La principal particularidad estará precisamente en esa zona, ya que los cuatro defensores serán futbolistas del campeonato nacional. El mediocampo, en tanto, quedaría compuesto por Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría, con Agustín Arce como encargado de participar en la salida del equipo.

¿Quiénes serían los delanteros de Chile?

En la zona ofensiva, Darío Osorio y Gonzalo Tapia aparecen como nombres para integrar el frente de ataque. La tercera posición todavía presenta una duda entre Nils Reichmuth y Ben Brereton, por lo que Córdova mantiene una variante abierta para completar la formación.

El escenario también explica por qué la oncena puede sufrir modificaciones respecto de lo que inicialmente se proyecte. Las ausencias de Suazo y Cepeda obligan a buscar alternativas, mientras el cuerpo técnico trabaja con un grupo joven que tendrá que asumir responsabilidades ante Estados Unidos.

Con las pistas entregadas por Córdova, la posible formación de Chile queda entonces con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra y Marcelo Morales o Diego Ulloa; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Nils Reichmuth o Ben Brereton.

La definición de las dos posiciones en duda será uno de los últimos puntos por resolver. En particular, la elección entre Morales y Ulloa determinará quién completa una defensa que, por decisión del técnico, tendrá exclusivamente representantes del fútbol chileno. En ataque, la alternativa entre Reichmuth y Brereton será la otra incógnita de una oncena marcada por la juventud y las bajas obligadas.