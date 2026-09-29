El 4-2 de Estados Unidos sobre Chile en el Energizer Park quedó en segundo plano. Lo que se llevó todas las miradas en St. Louis fue la tremenda pelea que protagonizaron ambos planteles en el epílogo del amistoso, con Leandro Hernández como gran protagonista.

El delantero de Colo Colo, que había ingresado en el complemento, terminó en el centro del conflicto en un cierre que estuvo a punto de irse de las manos junto con otros compañeros de La Roja.

El origen de la pelea entre Chile y Estados Unidos

Todo se desató en los descuentos, cuando el pleito ya estaba resuelto a favor de los locales. Leandro Hernández fue a buscar un balón al área rival, pero el portero llegó primero y el atacante nacional le dejó el pie puesto, alcanzando a rasparlo.

La jugada encendió a los dueños de casa, que se le fueron encima al delantero albo. Chris Richards fue el más ofuscado y, de las palabras, todo escaló rápidamente a los empujones, con Tyler Adams terminando en el suelo.

Los suplentes a la cancha y la intervención de Pochettino

En ese momento explotó todo. Los jugadores que estaban en el banco de ambos elencos saltaron al campo de juego, algunos con ganas de sumarse al round y otros con la intención de separar a sus compañeros.

En medio del caos apareció Mauricio Pochettino. El DT del Team USA intervino para calmar los ánimos y evitar que la situación pasara a mayores en Missouri.

La decisión del árbitro y el nuevo round tras el pitazo

Pese a la magnitud de la trifulca, el juez decidió no echar mano de las tarjetas rojas. Solo amonestó a los dos protagonistas: Leandro Hernández y Chris Richards.

El compromiso se reanudó para disputar los pocos segundos que restaban, aunque la calma no duró nada: apenas sonó el pitazo final, ambos planteles volvieron a enfrascarse en una nueva pelea en pleno terreno de juego.