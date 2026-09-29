Chile mejoró su expresión futbolística, pero terminó perdiendo por 4-2 ante Estados Unidos en el Energizer Park de ST. Louis, Missouri, en el segundo duelo amistoso de la gira por Norteamérica del elenco de Nicolás Córdova.

El partido terminó muy “caliente” por una pelea que iniciaron Leandro Hernández y Chris Richards, que incluyó golpes desde el lado de los estadounidenses, aunque todo finalizó sin expulsados.

Los goles de Chile vs Estados Unidos

Chile fue el que más insistió en la primera fracción, aunque la mala fortuna le jugó en contra: Ben Brereton y Darío Osorio estrellaron sendos remates en los palos, mientras que Nils Reichmuth desperdició un mano a mano ante el portero rival.

Y como suele ocurrir, el que perdona termina pagándolo. A los 37′, Sebastian Berhalter definió una elaborada jugada de los norteamericanos para el 1-0. No obstante, la ventaja no le duró nada a los locales, ya que en el descuento del primer tiempo Diego Ulloa capturó un rebote dentro del área chica y mandó la pelota al fondo de las redes para el empate.

La Roja salió con todo tras el descanso y a los 48′ dio vuelta la historia. Maximiliano Gutiérrez se despachó con un zapatazo imposible para el golero Brian Schwake, en un golazo que hizo saltar a los chilenos presentes en el Energizer Park.

El festejo, eso sí, duró apenas cuatro minutos. Julian Hall emparejó las cifras a los 52′ y Chris Richards volvió a poner arriba a los dueños de casa a los 72′, con un cabezazo tras un tiro de esquina en el que quedó sin marca.

Ya en el epílogo, Mathis Albert, de apenas 17 años, liquidó el pleito con el 4-2 definitivo.

La pelea entre los planteles de Chile y Estados Unidos

El compromiso tuvo un cierre caliente en Missouri. Ya en los descuentos, y con el partido liquidado, Leandro Hernández fue a disputar un balón dentro del área rival, aunque el arquero llegó primero y el delantero le dejó el pie puesto, alcanzando a rasparlo.

La acción no le gustó nada al elenco local. Varios futbolistas se le fueron encima al atacante albo, con Chris Richardscomo el más ofuscado, y lo que partió como una discusión terminó en empujones, con Tyler Adams en el suelo.

En cosa de segundos se armó la trifulca. Los suplentes de ambos planteles saltaron al campo de juego, algunos para sumarse y otros para separar, mientras el DT norteamericano, Mauricio Pochettino, intervino para que la situación no pasara a mayores.

El árbitro optó por no echar mano de las rojas y solo amonestó a Hernández y a Richards. Eso sí, tras el pitazo final todo volvió a encenderse y se registró un nuevo round entre los dos equipos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Roja cerrará su gira por Norteamérica ante México, duelo programado para el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de Mega y el streaming de Mega Go.