Everton y Deportes Concepción se miden este sábado 7 de noviembre a las 17:30 horas (Chile) en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 27 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max, según informó Cooperativa.

Hora, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: sábado 7 de noviembre, 17:30 horas (Chile).

sábado 7 de noviembre, 17:30 horas (Chile). Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

Sausalito, Viña del Mar. Transmisión: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Árbitro: no figuraba entre los datos publicados al cierre de esta nota.

Es el segundo partido del sábado: antes, a las 15:00 horas, Deportes La Serena recibe a Palestino. El resto de la jornada se juega el domingo, y puedes revisarlo en nuestra guía de dónde ver la fecha 27.

¿Cómo llegan Everton y Deportes Concepción?

Después de 26 fechas, Everton es quinto con 40 puntos, producto de 11 victorias, siete empates y ocho derrotas, según la tabla de ESPN. Deportes Concepción es noveno con 35 unidades, con diez triunfos, cinco empates y once caídas.

Los viñamarinos vienen de empatar 2-2 con Cobresal el domingo 1 de noviembre, en El Salvador, y antes cayeron 1-4 ante Universidad de Chile el lunes 26 de octubre, según ESPN.

Deportes Concepción, en cambio, venció 1-0 a Palestino el lunes 2 de noviembre en el Ester Roa. Antes había perdido 1-3 ante Deportes La Serena el 24 de octubre, según ESPN.

Qué se juega cada uno

Everton comparte los 40 puntos con Deportes Limache, que lo supera por diferencia de gol, y ambos están por detrás de la UC, que tiene 46. Deportes Concepción está cinco puntos más abajo, igualado en 35 con Coquimbo Unido y Ñublense.

Esta es nuestra cuenta, hecha con la tabla de ESPN: si los visitantes ganan en Sausalito, quedarían a solo dos puntos de Everton, mientras que una victoria local los dejaría ocho unidades arriba.

Al día siguiente, el domingo 8, la fecha sigue con los duelos que pueden definir el título de Colo Colo y la pelea por el Chile 2, a los que Everton y Deportes Concepción llegarán ya con el resultado del sábado en la tabla.