Datos Clave Interés: Según el portal Turkish Football, Trabzonspor retomó las gestiones por el volante chileno. Opciones: El club turco evalúa para enero un préstamo con opción de compra o una transferencia definitiva. Minutos: Núñez suma 142 minutos en dos partidos de Premier League y su último fue el 30 de agosto ante Manchester United.

El Trabzonspor de Turquía reactivó su interés por Marcelino Núñez, según informó el portal Turkish Football y recogió Cooperativa. El volante chileno vive un complicado presente en el Ipswich Town, donde acumula una larga ausencia en la Premier League, y el club turco estudia dos caminos para enero.

Qué opciones evalúa Trabzonspor para enero

De acuerdo con esa información, la institución turca analiza un préstamo con opción de compra o una transferencia definitiva. Todo depende de las condiciones económicas que fije el Ipswich, club con el que Núñez tiene contrato hasta junio de 2029.

Trabzonspor ya seguía al exjugador de Universidad Católica durante 2025, antes de su llegada al fútbol inglés. El mismo medio indicó que el chileno busca una salida por la falta de oportunidades en el primer equipo. Se trata de una versión de un portal especializado, no de una oferta confirmada por los clubes.

Los números de su temporada en el Ipswich

Núñez, de 26 años, registra apenas 142 minutos en dos partidos de Premier League esta temporada. Su última aparición en el campeonato inglés fue el 30 de agosto, frente al Manchester United.

Hace unas semanas contamos que pidió jugar con la Sub-21 del Ipswich para sumar minutos.

Su situación en La Roja

El mediocampista también quedó fuera de la nómina de la selección chilena para los amistosos de noviembre ante Colombia, después de su salida anticipada de la concentración durante la gira por Norteamérica, según Cooperativa.

Qué significa para Núñez y para La Roja

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con 142 minutos en lo que va de la temporada y sin convocatoria a la selección, enero aparece como la ventana natural para que Núñez busque minutos, y el interés turco le daría una alternativa concreta. Pero todo depende de lo que pida el Ipswich por un jugador con contrato hasta 2029.

Lo próximo será ver si el interés de Trabzonspor se transforma en una oferta formal cuando se abra el mercado de enero.