Datos Clave Sub-21: Jugó 62 minutos con la Academia de Ipswich en la derrota 0-1 ante Anderlecht, el martes 20 de octubre. Explicación: Gary O’Neil dijo que la idea de jugar con la Sub-21 fue del propio volante chileno. Banca: Volvió a la lista de suplentes del primer equipo el viernes 23 ante Nottingham Forest.

Marcelino Núñez pidió jugar con la Sub-21 de Ipswich Town para mantenerse en ritmo, según reveló el técnico del primer equipo, Gary O’Neil. El volante chileno actuó 62 minutos en la derrota 0-1 de la Academia ante el Anderlecht belga, por la Premier League International Cup, y el viernes 23 volvió a integrar el banco de suplentes del primer equipo ante Nottingham Forest.

Qué explicó O’Neil sobre la petición de Núñez

El entrenador contó que el chileno se acercó a pedirle jugar con la Sub-21 porque quiere mantenerse en forma y preparado. O’Neil lo describió como un jugador increíble y, según esas declaraciones, esa disposición explica que haya aparecido en la formación juvenil pese a ser parte del plantel profesional.

El técnico también reconoció que le gustaría darle más oportunidades, aunque advirtió que la competencia por un puesto en el mediocampo es intensa.

Un mes complicado para el volante

El partido con la Academia se conoció el martes 20 de octubre, cuando Núñez apareció de forma inesperada en la alineación juvenil y fue reemplazado por Josh Pitts en el minuto 62. Hasta ese día, no había figurado ni en el banco de suplentes en los dos últimos partidos de Ipswich en la Premier League, y antes de la gira de La Roja ya acumulaba tres suplencias sin minutos.

Su situación coincide con la fecha FIFA de octubre, cuando dejó la concentración de la Selección Chilena antes del cierre de la gira por Norteamérica. Ya el 9 de octubre, previo al partido con Fulham, O’Neil había dicho que entrenaba bien y que sus compañeros lo aprecian mucho; ese día no fue citado.

Qué significa para Núñez y La Roja

Con lo publicado, el panorama del chileno es de recuperación de minutos. Ha perdido protagonismo en el arranque de la temporada 2026-27 de la Premier League, después de ser pieza importante en la campaña del ascenso de Ipswich. Que haya pedido jugar con la Sub-21 y que regrese a la lista del primer equipo son señales de que busca volver a pesar, algo que también le importa a La Roja.

Núñez no es el único chileno en Europa que vive una semana de matices: te contamos cómo cayó Erick Pulgar con Flamengo en la Libertadores y qué pasó con Alexis Sánchez en la final canadiense. Queda por ver si el volante suma minutos en el primer equipo de Ipswich en los próximos partidos de la Premier League.