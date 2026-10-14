Datos Clave La polémica: Marcelino Núñez abandonó la concentración de La Roja en la previa del duelo amistoso ante México. La reacción: El presidente de la ANFP, Pablo Milad, rompió el silencio y se refirió a la inesperada partida del volante. Las explicaciones: El mandamás del fútbol chileno descartó que el jugador deba excusarse ante la Federación, pero sí aseguró que le debe explicaciones a Nicolás Córdova.

La gira de La Roja por Norteamérica estuvo marcada por una polémica situación. Previo al último partido frente a México, Marcelino Núñez abandonó la concentración de Chile y retornó a Inglaterra para reintegrarse a los entrenamientos del Ipswich Town. Su repentina salida generó todo tipo de especulaciones y esta jornada se sumó una nueva voz al debate.

Se trata del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien en el marco del 5.° Congreso Internacional de Fútbol realizado en nuestro país, rompió el silencio y envió un mensaje al mediocampista formado en Universidad Católica.

Pablo Milad se refiere a la polémica salida de Marcelino de La Roja

El mandamás del fútbol chileno aclaró que la salida de Marcelino Núñez de La Roja obedece a una “decisión personal”. Sin embargo, evitó hacer un juicio de valor al respetco. “Cada uno debe tener tolerancia. Yo no puedo decir si está bien o mal. Conociendo a Marcelino Núnez me parece extraño que haya abandonado la Selección“, dijo el dirigente.

Por otro lado, Milad descartó que el futbolista que milita en la Premier League deba excusarse ante la Federación. “Le debe una explicación más al DT (Nicolás Córdova) que a mí, porque él quien hizo la convocatoria y lo citó”, agregó.

El complejo presente de Marcelino Núñez

Marcelino Núñez no vive días tranquilos. A su tormentosa salida de la selección chilena se suma su complejo presente en la Premier League. Hace algunos días, su entrenador en el fútbol inglés, Gary O’Neil, descartó que su pupilo haya tenido un conflicto en La Roja y dejó entrever que retornó anticipadamente a su club para ser una alternativa ante Fulham.

Sin embargo, el mediocampista nacional ni siquiera fue convocado el pasado fin de semana. Con ello, sumó cuatro partidos consecutivos sin sumar minutos en la máxima división inglesa. La última vez que vio acción en la liga fue el pasado 30 de agosto en la derrota ante Manchester United, donde un error suyo le costó un gol a su equipo. De ahí en adelante, Núñez solo disputó 90 minutos en la eliminación de Ipswich Town a manos del Arsenal en la Carabao Cup.