Datos Clave El padre de Lawrence: Hirian tuvo que madrugar para ver el último partido de La Roja. Fanático por el fútbol: El padre del arquero contó sobre el nivel de pasión que tiene por la actividad. Agradecido: También alabó a Nico Córdova por darle una oportunidad a su hijo.

Lawrence Vigouroux es, sin duda, el gran nombre que está dejando el paso de Nicolás Córdova como entrenador de la Selección Chilena. El guardavallas ha sido figura desde que el DT asumió el cargo, sea cual sea el resultado. En las derrotas, emerge como el salvador de un resultado más adverso y en las victorias es pilar, como contra México, donde además, mantuvo la portería en cero.

“Un gran honor sin importar en qué parte del mundo estemos. Un privilegio representar a nuestro país”, escribió el arquero del Swansea en su cuenta de Instagram, precisamente tras el triunfo ante el Tri en los Angeles. Un partido que para su familia, en el Reino Unido significó un desafío importante, ya que tuvieron que estar despiertos hasta las 05:30 de la madrugada para ver por completo el lance.

Así lo contó Hirian, padre del mejor hombre de Chile en la gira por Norteamérica. “Si no vas a jugar, yo no me amanezco, porque mañana trabajo”, le dijo a su retoño vía mensaje. Cuando Lawrence le confirmó que estaría en la oncena, se juntó con su hermano, Claudio y juntos vieron la gran performance del cuidavallas.

La pasión de Lawrence Vigouroux por el fútbol

En entrevista con LUN, Hirian contó detalles de la esforzada carrera de su hijo para llegar a este momento estelar con el combinado nacional. “Estoy contento por cómo jugó. Y él también. Mi hijo es adicto y fanático por el fútbol. Creo que si no le pagaran, jugaría igual, porque le encanta”, indicó.

Larwence Vigouroux. El portero está cada vez más consolidado en La Roja. © Photosport

Además, contó que “no es de los futbolistas que andan buscando fama o dinero”. Un estilo y forma de ser que le ha valido a Lawrence ser actualmente uno de los mejores arqueros del Championship y ganarse el papel de indiscutido en Chile con Nico Córdova.

Precisamente, del entrenador está muy agradecido Hirian. “Al entrenador, Nicolás Córdova, no lo quiere nadie, pero a mí no me pasa eso. Lo conocí cuando jugamos con Portugal y estoy agradecido, porque le dio la oportunidad a mi hijo. A mí me cae muy bien”.

De quien no habló muy bien fue de Mario Salas, ya que decidió descartar a Lawrence para el Sudamericano Sub 20 del 2013, previo al recordado Mundial del 2014 en esa categoría. “No llevó al arquero del Liverpool, si lo hubiera llevado, cuando se retiró Claudio Bravo, Lawrence habría tomado esa posición, cuando todavía jugaban Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, toda la generación dorada”, comentó el orgulloso padre.

Además, dejo claro que “estoy seguro de que si mi Lawrencito hubiera jugado con ellos, habríamos ido al Mundial”.

Claudio Bravo también se rinde ante Vigouroux: “Se ha ganado una camiseta”

Quien tampoco ha quedado indiferente al rendimiento de Vigouroux es el portero más ganador de la Selección Chilena, Claudio Bravo, quien en ESPN señaló que “de lo que hemos visto hasta acá, el único que ya no es un tema a tener que conversar es él. Es un tipo que se ha ganado, en base a las presentaciones, una camiseta”.

El bicampeoón de América con La Roja dijo además que “no es fácil intervenir cuando no hay resultados positivos y todo se torna de color gris, pero ya ves dotes de liderazgo de parte de él, de tranquilidad en sus presentaciones. Por ende, sus presentaciones han sido espléndidas”.