Datos Clave El enojo de Vidal: Al King no le pareció bien que Lucas Cepeda entrara en los descuentos. Duras declaraciones: El volante indicó que haber puesto al jugador del Elche a los 91′ es para justificar por qué lo citó. Mala gira de Cepeda: El exjugador de Colo Colo fue expulsado ante Canadá y ahora solo sumó dos minutos.

Arturo Vidal no terminó del todo contento luego de la victoria por 2-0 de la Selección Chilena sobre México en el amistoso jugado en Los Angeles que cerró la gira por Norteamérica.

El “King”, si bien aplaudió la victoria, también se mostró molesto con Nicolás Córdova por una situación puntual que tiene que ver con el manejo del grupo. En este caso, la ira del volante de Colo Colo tuvo que ver con el ingreso al terreno de juego de Lucas Cepeda a los 91′ cuando el duelo ya estaba resuelto a favor de la escuadra nacional.

“No tiene sentido”, expresó el bicampeón de América, que ha sido bastante crítico con el trabajo del seleccionador y que incluso comentó que jugadores de la generación dorada, como él, todavía le pueden aportar al grupo.

Los polémicos dichos de Arturo Vidal contra Nico Córdova

Cuando el jugador del Elche ingresó en los descuentos por Gonzalo Tapia, Vidal sencillamente explotó al aire. “Un poquito de respeto, hay que tener un poquito de respeto. No se puede hacer un cambio a los 91…mejor no te digo lo que haría yo”, dijo cuando fue consultado por la sorpresiva modificación a la que se sumó Igor Lichnovsky, uno de los citados de emergencia a esta gira.

“No los está poniendo porque necesita defenderse, es para explicar por qué los llevó”, siguió el exjugador del Barcelona, Juventus, Inter de Milán y Bayern en el programa de Mega, no guardándose nada.

La complicada gira de Lucas Cepeda

Más allá de los dichos del Rey Arturo, lo cierto es que para Lucas Cepeda, la actual Fecha FIFA fue un verdadero calvario. En el primer duelo ante Canadá se fue expulsado tempranamente, a los 35′, dejando a La Roja con 10 jugadores.

Por este motivo, no pudo jugar ante Estados Unidos. Sin embargo, en la semana protagonizó otra polémica por un fuerte encontrón que tuvo con Marcelino Núñez durante un entrenamiento, el que finalizó con la salida del jugador del Ipswich Town de la concentración.

Ahora, los solo dos minutos jugados contra México fueron la gota que rebalsó el vaso en su cometido. Por parte de Nicolás Córdova, el jugador formado en Santiago Wanderers parece haber perdido confianza y tendrá que trabajar duro en el Elche para volver a la convocatoria de cara a los partidos de noviembre contra Colombia.