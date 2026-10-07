Datos Clave Córdova Feliz: El DT aplaudió el rendimiento de Chile en el 2-0 ante México. Como una Eliminatoria: El estratega señaló el contexto fue muy parecido al de un partido de Clasificatorias Sudamericanas. Nombres propios: Maxi Gutiérrez y Diego Ulloa, los destacados por el entrenador.

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, se mostró satisfecho luego de la victoria por 2-0 de La Roja ante México en el duelo que cerró la Fecha FIFA y la gira por Norteamérica.

El buen triunfo de La Roja dejó contento al estratega, que venía siendo duramente cuestionado por las anteriores derrotas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4) y valoró algunos rendimientos individuales, así como el cambio de esquema, pasando a jugar con tres hombres en el fondo, con un improvisado Diego Ulloa como tercer central.

Las declaraciones de Nicolás Córdova tras el 2-0 de Chile ante México

Posterior al partido, y mucho más relajado que en anteriores ocasiones, el DT comenzó señalando que en lo personal, la victoria no significa un desahogo por lo vivido en la semana previa (críticas al rendimiento, supuesta pérdida de confianza del camarín y el conflicto que generó la salida de Marcelino Núñez), aunque sí pudo significarlo para el grupo de futbolistas.

“En cuanto al desahogo por lo de esta semana, ellos lo ven un poco más, que están más contaminados que nosotros, que somos más viejos. Pero hemos visto al grupo bien, muy compenetrado. Contento con ellos porque hicieron gira que se merecía, al menos, tres puntos”, señaló el DT.

Igualmente, manifestó que el tiempo de trabajo para este partido fue clave: “Creo que cuando uno planifica los partidos tiene un contexto de contra quien está jugado, este era para jugarlo así (con 3-4-3). Tuvimos Seis días para prepararlo, que no es lo mismo. Esto es una muy buena alternativa”, dijo.

Además, expresó que las circunstancias del encuentro fueron muy similares a lo que se podrá encontrar en las Eliminatorias. “Les dije que este partido es lo más parecido a un partido de Clasificatorias; como visitantes, con mucha gente y que había salir a ganarlo, porque estaban las condiciones para hacerlo”.

Ulloa y Maxi Gutiérrez, los destacados

En cuanto a nombres propios, Nicolás Córdova quiso destacar el buen nivel demostrado por Maxi Gutiérrez, autor del primer gol y Diego Ulloa, quien jugó como tercer central, de muy buena manera. “Lo de Maxi no me sorprende, lo hicimos debutar hace un año ante Brasil. Ha ido creciendo. Diego hizo un excelente partido como tercer zaguero. Hemos ganado un jugador importante, hemos ganado un jugador más”, indicó.