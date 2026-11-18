Datos Clave La propuesta: Ignacio Alonso, presidente de la AUF, aseguró que las próximas Eliminatorias tendrán un formato “estilo Liga de Naciones”. La respuesta: Pablo Milad no lo ratificó, dijo que hubo 25 propuestas y que el tema se verá en el consejo de este viernes. El contexto: En el último proceso, con el formato de todos contra todos, Chile terminó décimo y último.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían dejar atrás el formato de todos contra todos. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, adelantó que el próximo proceso tendrá un sistema similar al de la Liga de Naciones de Europa. Pero el presidente de la ANFP, Pablo Milad, no lo confirmó y pidió esperar el consejo de este viernes.

Para La Roja, que cerró 2026 con el 0-0 ante Colombia y sigue sin técnico definitivo, la discusión define con qué reglas jugará su próximo intento de volver a un Mundial.

Lo que dijo Alonso y lo que respondió Milad

Alonso habló con Carve Deportiva, según recogió Emol. “La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, afirmó el dirigente uruguayo.

Milad se refirió al tema tras el empate de Chile en el Monumental y tomó distancia. “Vamos a ver en el Consejo que hay viernes, pero yo no le he escuchado nada al presidente de Conmebol. Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas. Será una propuesta de él (Alonso)”, declaró.

Cómo funciona la Liga de Naciones en Europa

En la UEFA, las selecciones se dividen en cuatro ligas según su nivel. Las ligas A, B y C tienen 16 equipos cada una, repartidos en cuatro grupos, y la liga D reúne a seis selecciones en dos grupos de tres.

La diferencia de escala es evidente: en la Conmebol compiten solo diez selecciones. Por eso, las preguntas de fondo siguen abiertas, como cuántos grupos habría o si se armarían por sorteo o por ranking. Hasta ahora no hay nada oficial.

El formato que Conmebol defendió hace tres años

No es la primera vez que se discute un cambio. Con la ampliación del Mundial a 48 selecciones, la FIFA le planteó a la Conmebol dividir a sus diez equipos en dos grupos de cinco, pero la confederación decidió de forma unánime mantener un solo grupo con el sistema de todos contra todos.

Así se jugó el proceso rumbo a 2026, con partidos de ida y vuelta entre el 7 de septiembre de 2023 y el 9 de septiembre de 2025. Chile terminó en el décimo y último lugar de la tabla.

El calendario que espera a La Roja

La selección no volverá a jugar hasta la fecha FIFA de marzo de 2027, entre el 22 y el 30 de ese mes, y por ahora no hay rivales anunciados, según Cooperativa. El mismo medio indica que la Conmebol todavía debe decidir si las Eliminatorias comenzarán en la ventana de junio o en la de septiembre.

En paralelo, el banco sigue vacío: por lo acordado con la FIFA, el próximo técnico lo elegirá la nueva directiva de la Federación, que reemplazará a Milad en febrero de 2027, como revisamos en el análisis sobre el futuro DT.

Nuestra lectura: primero las reglas, después el técnico

Esta es nuestra lectura, a partir de esas fechas. Si el formato se define en las próximas semanas, La Roja conocerá las reglas de su camino a 2030 antes de saber quién la dirigirá, porque la Federación que debe nombrar al técnico recién se constituye en febrero. Para un equipo que terminó último en el proceso anterior, el diseño del torneo no es un detalle: el nuevo DT llegaría con el formato ya decidido y con pocos meses de trabajo antes del arranque.

El próximo paso es el consejo de este viernes, donde, según Milad, se revisarán las propuestas sobre el formato.