Datos Clave El debut: Chile vs Argelia, sábado 21 de noviembre a las 12:30 horas, por la primera fecha del Grupo J. La preparación: Cerró en Emiratos Árabes Unidos con una derrota 2-1 ante Venezuela y un empate 1-1 con Japón. El DT: Ariel Leporati dijo que el proceso “ha sido muy bueno” y que el grupo genera “algo muy interesante”.

La Roja Sub 17 entra en la cuenta regresiva para su estreno en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026. El equipo de Ariel Leporati enfrenta a Argelia este sábado 21 de noviembre a las 12:30 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo J, según confirmó la ANFP este jueves.

Es el segundo Mundial de la categoría en dos años para Chile, que se ganó el pasaje en el Sudamericano de abril en Paraguay.

Leporati: “Se está generando algo muy interesante”

En la previa del debut, el entrenador nacional hizo un balance positivo de los meses de trabajo. “El proceso ha sido muy bueno. La preparación que han tenido estos jugadores ha sido la óptima. Hemos tenido muchas experiencias, muchos viajes. Como entrenador del equipo, estoy muy satisfecho en ese sentido”, afirmó Leporati en declaraciones difundidas por la ANFP.

El técnico también habló del potencial del plantel y de la responsabilidad de guiarlo. “Se está generando algo muy interesante y esperamos poder conducirlo de la mejor forma”, agregó.

Raipán, el nombre que firmó los dos últimos goles

La última etapa de la preparación se jugó en Emiratos Árabes Unidos. El 12 de noviembre, Chile cayó 2-1 ante Venezuela en el Al Hamriya Sports and Cultural Club, y el domingo 15 igualó 1-1 con Japón en el complejo The Sevens. En ambos partidos, el gol chileno fue de Felipe Raipán, delantero de Colo Colo, según los informes oficiales de la federación.

El atacante albo llega así como el futbolista en mejor momento de cara al estreno. La delegación tenía previsto llegar a Catar el martes 17 de noviembre para la etapa final de adaptación.

Los 21 de Leporati: la UC aporta cinco nombres

La nómina para Catar incluye tres arqueros, seis defensores, seis volantes y seis delanteros. La Universidad Católica es el club con más convocados, con cinco: Cristóbal Del Río, Martín Barrios, Amaro Riveros, Amaro Pérez y Bayron Lizama. Colo Colo aporta tres, Rodrigo Catalán, Claudio Salvo y Raipán, y la U de Chile dos, Nicolás Marinetti y Andher González.

Desde el extranjero llegan el defensor Antonio Cannoni, del Modena italiano, y el delantero Jonathan Guerrero, de Independiente de Argentina. El resto del plantel se reparte entre Coquimbo Unido, Deportes La Serena, Universidad de Concepción, Cobresal, Curicó Unido, O’Higgins, Huachipato y Deportes Iquique.

El camino en el Grupo J

Tras Argelia, Chile jugará su segundo partido el martes 24 de noviembre y cerrará la fase de grupos el jueves 27 ante Montenegro. En un grupo de tres fechas, el debut pesa: sumar ante Argelia deja a La Roja con margen para las dos fechas siguientes.

El partido se verá en televisión abierta, como detallamos en nuestra guía de horario y canal. El sábado, desde las 12:30 horas, la generación de Leporati empieza a escribir su historia en Catar.