La Selección Chilena tiene una última oportunidad para cambiar el balance de su gira por Norteamérica. Después de dos derrotas consecutivas, el equipo de Nicolás Córdova enfrenta a México en Los Ángeles en otro examen exigente para el nuevo ciclo de La Roja.

El encuentro será además el tercer partido consecutivo de Chile ante uno de los anfitriones del Mundial 2026. México llega a este cruce después de igualar sus dos encuentros más recientes de esta ventana internacional y con un historial que le entrega ventaja frente al combinado nacional.

Chile vs México EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Chile vs México

Chile llega al último partido de la gira todavía sin sumar triunfos. La Roja comenzó su recorrido por Norteamérica con una derrota 1-0 ante Canadá en Toronto y posteriormente cayó 4-2 frente a Estados Unidos en St. Louis.

Más allá de los resultados, Nicolás Córdova ha utilizado estos encuentros para seguir entregando minutos a una generación que intenta consolidarse en la selección adulta. El técnico reconoció después del duelo con Estados Unidos que la gira está exponiendo al plantel a una intensidad mayor y a rivales que castigan rápidamente los errores.

México aparece como una nueva prueba de ese nivel. El Tri viene de igualar 1-1 con Colombia y repetir el mismo resultado frente a Perú, mientras continúa su preparación después de alcanzar los octavos de final del Mundial 2026.

Para Chile, el desafío también pasa por terminar la gira mostrando una evolución después de dos partidos en los que pagó caro sus desconcentraciones defensivas.

¿Cómo llegan Chile y México al amistoso?

Chile arrastra dos derrotas consecutivas en esta fecha internacional. Primero cayó 1-0 ante Canadá y luego perdió 4-2 frente a Estados Unidos, encuentro en el que consiguió marcar dos veces, pero volvió a sufrir defensivamente.

México, en cambio, no perdió en sus dos presentaciones más recientes. El equipo dirigido por Rafael Márquez empató 1-1 con Colombia en el M&T Bank Stadium y luego igualó por el mismo marcador ante Perú.

El Tri viene además de disputar el Mundial 2026, donde encadenó triunfos frente a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador antes de quedar eliminado por Inglaterra en octavos de final.

Formaciones de Chile vs México

Formación de Chile: Brayan Cortés; Francisco Salinas, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Formación de México: Óscar García; Mateo Chávez, Everardo López, Víctor Guzmán, Jeremy Márquez; Denzell García, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Orbelín Pineda, Isaías Violante y Germán Berterame. DT: Rafael Márquez.

Chile no contará con Marcelino Núñez, quien fue liberado de la convocatoria por motivos personales antes del cierre de la gira.

¿Dónde ver Chile vs México EN VIVO?

Chile vs México será transmitido en televisión abierta por Mega.

El amistoso también estará disponible en Mega 2, mientras que vía streaming podrá verse mediante MegaGO. En AlAireLibre.cl podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias.

Partido: Chile vs México.

Chile vs México. Fecha: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. Hora: 23:30 horas.

23:30 horas. Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum.

Los Angeles Memorial Coliseum. TV: Mega y Mega 2.

Mega y Mega 2. Streaming: MegaGO.

MegaGO. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Cómo está el historial entre Chile y México?

Chile y México se han enfrentado 32 veces en partidos Clase A, con ventaja para el conjunto azteca.

La Roja registra 12 victorias, cinco empates y 15 derrotas, con 41 goles a favor y 36 en contra.

El primer enfrentamiento se remonta a los Juegos Olímpicos de 1928, cuando Chile ganó 3-1. También se cruzaron en el Mundial de 1930, con otro triunfo chileno, esta vez por 3-0.

El duelo más recordado de la historia reciente sigue siendo el 7-0 de Chile sobre México en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016, disputados en Santa Clara.

¿Cuándo fue la última vez que Chile le ganó a México?

La última victoria chilena ante México se produjo el 16 de octubre de 2018, cuando La Roja ganó 1-0 en Querétaroen un amistoso internacional.

Después de aquel encuentro, México se impuso 3-1 en San Diego en 2019 y el último enfrentamiento terminó 2-2 en Austin, el 9 de diciembre de 2021.

En total, Chile y México han jugado ocho veces en Estados Unidos: el balance para La Roja es de tres triunfos, tres empates y dos derrotas.