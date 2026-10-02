La Selección Chilena afrontará este martes su último desafío de la gira por Norteamérica. El equipo dirigido por Nicolás Córdova se medirá ante México en el Los Angeles Memorial Coliseum, buscando terminar con una mejor sensación después de las derrotas frente a Canadá y Estados Unidos.

Será además el tercer enfrentamiento consecutivo de La Roja ante uno de los países que organizaron el Mundial 2026. El desafío vuelve a ser exigente: México llega sin derrotas en sus dos amistosos de esta ventana y con un historial favorable frente al combinado nacional.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs México?

El partido entre Chile y México será transmitido EN VIVO y gratis por Mega en televisión abierta.

En streaming, el encuentro estará disponible a través de MegaGO, plataforma que ofrecerá la señal en calidad 4K HDR y una alternativa con estadísticas avanzadas. Mega también tendrá un “React de La Roja” encabezado por Arturo Vidal en su canal oficial de YouTube.

Transmisión de Chile vs México

TV en Chile: Mega

Mega Streaming: MegaGO

MegaGO Minuto a minuto: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juega Chile vs México?

El amistoso entre Chile y México se jugará este martes 6 de octubre a partir de las 23:30 horas de Chile.

Datos del partido

Partido: Chile vs México

Chile vs México Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Martes 6 de octubre de 2026 Hora: 23:30 horas de Chile

23:30 horas de Chile Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum

Los Angeles Memorial Coliseum Ciudad: Los Ángeles, California, Estados Unidos

Los Ángeles, California, Estados Unidos Competencia: Amistoso internacional

¿Cómo llega Chile al amistoso contra México?

Chile llega al cierre de la gira con la necesidad de conseguir un resultado que acompañe el proceso de renovación que encabeza Nicolás Córdova.

La Roja cayó 1-0 ante Canadá en Toronto y luego perdió 4-2 frente a Estados Unidos, dos encuentros que permitieron al cuerpo técnico probar futbolistas jóvenes y nuevas variantes pensando en el futuro del seleccionado.

Córdova reconoció después del segundo encuentro que la gira está exponiendo a sus jugadores a una intensidad distinta. El técnico puso énfasis en que los más jóvenes deben aprender a competir frente a equipos que manejan otras velocidades y castigan con mayor fuerza los errores.

Felipe Loyola también hizo una autocrítica tras el duelo con Estados Unidos. El capitán sostuvo que Chile debe mejorar en el retroceso y en el aspecto físico, aunque valoró que el equipo logró generar oportunidades de gol.

Para enfrentar a México, además, Marcelino Núñez no estará disponible, luego de ser liberado de la convocatoria por motivos personales.

¿Cómo llega México al partido contra Chile?

México llega invicto a este último amistoso de la ventana internacional.

El Tri igualó 1-1 frente a Colombia en el M&T Bank Stadium y posteriormente repitió el mismo marcador ante Perú en el Sports Illustrated Stadium.

El cuadro mexicano viene además de una buena actuación en el Mundial 2026. Durante la Copa del Mundo consiguió cuatro victorias consecutivas frente a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, antes de caer por 3-2 ante Inglaterra en octavos de final.

Su rendimiento reciente y la calidad individual de su plantel vuelven a convertir el encuentro en otra prueba importante para una Roja que todavía busca consolidar su nueva base.

Historial de Chile vs México

Chile y México registran 32 enfrentamientos Clase A antes de este nuevo amistoso.

El historial favorece al conjunto mexicano: La Roja suma 12 triunfos, cinco empates y 15 derrotas, con 41 goles a favor y 36 en contra.

Sin embargo, el balance mejora para Chile cuando los encuentros se disputan en Estados Unidos. En esos duelos, el seleccionado nacional registra tres victorias, tres empates y dos derrotas.

El antecedente más recordado sigue siendo la histórica goleada por 7-0 en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016, disputados precisamente en suelo estadounidense. El último duelo entre ambos ocurrió el 9 de diciembre de 2021 en Austin, cuando Chile y México empataron 2-2.

¿Cuándo fue la última vez que Chile le ganó a México?

El triunfo más reciente de La Roja ante México se produjo el 16 de octubre de 2018, cuando Chile se impuso por 1-0 en Querétaro en un amistoso internacional. Antes de aquello, el seleccionado chileno había conseguido uno de sus triunfos más importantes frente al Tri en 2016, cuando lo goleó por 7-0 en Santa Clara.

De los últimos encuentros, México ganó 3-1 en marzo de 2019, mientras que el duelo posterior terminó 2-2 en 2021.

Formaciones de Chile vs México

Formación de Chile

Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra, Marcelo Morales; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.

Formación de México

Óscar García; Mateo Chávez, Everardo López, Víctor Guzmán, Jeremy Márquez; Denzell García, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Orbelín Pineda, Isaías Violante y Germán Berterame. DT: Rafael Márquez.

Minuto a minuto de Chile vs México

Sigue este martes 6 de octubre desde las 23:30 horas todas las incidencias, goles, formaciones confirmadas y el resultado de Chile vs México en AlAireLibre.cl.