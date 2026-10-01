Marcelo Díaz dio a conocer su opinión de los cuestionamientos de Nicolás Córdova al nivel del fútbol chileno. El capitán de U de Chile, que anunció su retiro para fin de año, apuntó contra la forma en que el DT interino de La Roja se ha referido públicamente al medio local.

El bicampeón de América fue tajante respecto de lo que, a su juicio, debería hacer un entrenador en esa posición, y dejó una frase lapidaria sobre el liderazgo del estratega.

El reproche de Marcelo Díaz a Nicolás Córdova en La Roja

El mediocampista partió desmintiendo el argumento de fondo del técnico. “Yo creo que en Chile hay mucho futbolista bueno”, lanzó, antes de entrar de lleno en el estilo del DT.

“Si tú me preguntas a mí, no son opiniones de un verdadero líder, por decirlo de alguna forma. Si yo le tengo que decir algo o recriminar alguna cosa a mis jugadores, se lo hago a puerta cerrada y lo corrijo donde tengo que corregir, no justificándome”, afirmó.

El volante añadió que lo que corresponde es hacerse cargo del resultado: “Si te ganaron, bueno, hay que asumir por qué te ganaron, cuáles fueron las falencias, cuáles fueron las virtudes que tuviste, pero no quedarse tan solo en que acá en Chile no hay jugadores, porque de verdad sí hay jugadores”.

Y fue más allá, apuntando al mensaje que eso le deja al propio plantel: “Si me pongo dramático, es como que le está faltando el respeto o lo está apuntando directamente a los jugadores que está convocando. Entonces, yo digo, ¿para qué los convoca?”.

Marcelo Díaz no quiere un DT interino en La Roja

El formado en los Azules también abordó el escenario institucional del Equipo de Todos y planteó que el problema excede al entrenador de turno.

“El tema de la Selección Chilena va por múltiples factores. Yo creo que ya empieza desde la cabeza, desde la asociación, pasando por las divisiones inferiores, que no tienen un campeonato como corresponde. Después vamos al fútbol profesional, que también las cosas no se hacen del todo bien”, enumeró.

En esa línea, cuestionó la prolongación del interinato: “Hace dos años que tenemos un técnico interino, y eso para una selección que quiere conseguir cosas… ya lo deberían haber notificado de que él va a ser el técnico oficial, si es que buscan realmente a alguien que sí vaya a ser el técnico oficial”.

“Como que vamos tapando hoyitos a la carrera. Creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que mejorar: desde el punto de vista psicológico, físico, mental, estructural”, complementó.

¿Marcelo Díaz quiere a Gustavo Álvarez en La Roja?

Consultado por si tiene algún nombre en mente para asumir el proceso, el volante no dudó en destacar a Gustavo Álvarez con el que trabajó en Universidad de Chile.

“Gustavo es muy buen técnico, es muy buen instructor, es muy buen ser humano, es muy buen profesor, es muy humano”, señaló el mediocampista, quien detalló la metodología del estratega: “Él tiene esa capacidad de entrenarte toda la semana para lo que ibas a competir. Desde el día lunes al día sábado está planificando un partido de acuerdo al rival, y empieza desde lo físico, técnico, táctico y lo mental: por dónde hay que atacar, por dónde no hay que atacar, las pelotas detenidas”, señaló.

“Sí te alcanza” para competir con jugadores del medio local

Consultado puntualmente por si se puede competir con futbolistas de la liga chilena, el volante respondió con su propia experiencia en la U de 2011 y 2012.

“Yo creo que sí te alcanza, pero tienes que tener una cabeza que esté absolutamente capacitada para aquello. Nosotros en ese tiempo hacíamos las cosas tan bien que llamaban a seis, siete, ocho jugadores de la U, pero que competíamos internacionalmente”, recordó.

Eso sí, reconoció que hoy ve otra actitud: “Hay muchas capacidades, hay muchas aptitudes, pero que no están compitiendo como se debe, que van a la selección tal vez sin la necesidad imperiosa de competir, de ser mejores día a día. Solamente van a la selección, tal vez, porque me llamaron, porque hice un buen partido el fin de semana”.