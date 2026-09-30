La Selección Chilena perdió a una de sus figuras en plena gira por Norteamérica. La ANFP confirmó este miércoles que Marcelino Núñez fue liberado de la convocatoria, por lo que el volante del Ipswich Town no seguirá con el plantel que dirige Nicolás Córdova.

La determinación se tomó por motivos personales del mediocampista y lo deja fuera del cierre de la gira del Equipo de Todos, que tiene como último compromiso el amistoso ante México.

El comunicado de la ANFP por la salida de Marcelino Núñez

A través de su sitio oficial, el ente rector del fútbol chileno entregó la información de manera escueta y sin profundizar en las razones de la partida del volante.

“La Gerencia de Selecciones Nacionales informa que el jugador Marcelino Núñez (Ipswich Town) ha sido liberado de la convocatoria por motivos personales”, se lee en el texto difundido desde Quilín.

Hasta el momento, ni la ANFP ni el propio jugador han entregado más antecedentes sobre su salida de la concentración ni sobre si ya emprendió el retorno a Inglaterra.

Marcelino Núñez no cumplió en la gira de La Roja

Marcelino Núñez arrancó la gira como titular en el BMO Field de Toronto, formando en el mediocampo junto a Vicente Pizarro y César Pérez en el once que paró Nicolás Córdova ante Canadá.

Sin embargo, su actuación no convenció. Con La Roja abajo en el marcador, el DT interino decidió sacarlo a los 53 minutos para darle el ingreso a Diego Ulloa, en el primer cambio del compromiso que terminó con derrota por la cuenta mínima.

Contra Estados Unidos, Marcelino no jugó.

La molestia de Marcelino Núñez con Nicolás Córdova

Si bien el comunicado oficial habla de motivos personales, hay otra versión que circula respecto de la salida del volante.

De acuerdo a lo informado por ADN Radio, el mediocampista habría dejado la concentración molesto con Nicolás Córdova, en medio del cuestionado momento que vive el proceso del DT interino.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Roja cerrará su gira por Norteamérica ante México el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de Mega.