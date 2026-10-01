Datos Clave Sin diálogo: Según ADN Deportes, Marcelino Núñez no comunicó directamente su salida a Nicolás Córdova. Quién recibió el aviso: El volante habría informado su partida al gerente de selecciones, Felipe Correa. Partida: De acuerdo con el mismo reporte, Núñez se fue sin despedirse del staff técnico ni de sus compañeros.

La salida de Marcelino Núñez de la concentración de La Roja dejó un nuevo antecedente que apunta directamente a la relación del volante con Nicolás Córdova. Según información de ADN Deportes, el mediocampista no habló con el entrenador para comunicarle su partida y tampoco se despidió del staff técnico ni de sus compañeros antes de regresar a Inglaterra.

El detalle marca una diferencia respecto de la información oficial entregada por la ANFP, que explicó la salida anticipada del jugador del Ipswich Town por “motivos personales”. Ahora, los nuevos antecedentes conocidos permiten reconstruir cómo se produjo su partida de la concentración.

¿Cómo se fue Marcelino Núñez de la concentración?

Según ADN Deportes, Núñez no le informó directamente a Córdova que dejaría la concentración. El encargado de recibir el aviso fue Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP.

La determinación habría sido comunicada de manera intempestiva, al punto de que el volante tomó sus pertenencias y emprendió el regreso a Inglaterra sin realizar una despedida formal. De acuerdo con la información publicada por el medio, Núñez tampoco tuvo un último contacto con sus compañeros ni con el staff técnico antes de abandonar la concentración.

El antecedente adquiere relevancia por el contexto que rodeó la decisión. El mediocampista habría quedado molesto luego de no sumar minutos en la derrota de Chile ante Estados Unidos, mientras que también existiría incomodidad por algunas declaraciones de Córdova sobre el rendimiento del equipo y la actitud que debía mostrar el plantel.

¿Qué había pasado entre Marcelino Núñez y Nicolás Córdova?

Núñez fue uno de los futbolistas que no ingresó durante la derrota ante Estados Unidos, en un partido donde Córdova realizó modificaciones durante el segundo tiempo.

Después del encuentro, el entrenador también se refirió al funcionamiento de la selección y a la disposición que esperaba de sus jugadores, declaraciones que, según los antecedentes recopilados por el citado medio, habrían aumentado la incomodidad del volante.

Ahora, el foco queda puesto en la relación entre el mediocampista y el cuerpo técnico de La Roja después de una partida que, más allá del motivo oficial informado por la ANFP, tuvo un detalle particular: Núñez no habría conversado con Córdova para comunicar su decisión y se habría marchado sin despedirse.

Chile, en tanto, ya prepara su último amistoso de esta fecha FIFA ante México, en medio de un escenario marcado por las derrotas ante rivales mundialistas y las distintas situaciones que han rodeado al plantel durante la gira por Norteamérica.